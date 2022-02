Renah lança o primeiro clipe do álbum 'Energia'

“Um novo dia vem raiando, um novo tempo vai chegar, a nova luz já vem brilhando, Aquarius mandou avisar...’ É com essas frases que inicia a primeira faixa do álbum Energia, que lançou Renah, alterego da cantora e compositora paraense Renata del Pinho. O clipe ‘Aquarius Mandou Avisar’ foi lançado com exclusividade no programa da TV Liberal “É do Pará” deste sábado, 05, e já está disponível no canal no Youtube da artista.

“Essa música resume o trabalho de ‘Energia’, que é um disco que traz nas músicas, notícias boas, fala do despertar da consciência para vivermos em mais harmonia. Ela sintetiza a alma do disco, do projeto”, conta Renah. “Escolhi essa música porque ela não só explica a história do disco, mas também a sonoridade. Nela, conseguimos entender bem o que é a Psico Disco, uma sonoridade Pop, que tem influências da Disco Music, da música Progressiva, da Psicodelia”, explica.

O clipe foi gravado no final de janeiro na Casa de Artes Tiago de Pinho, espaço cultural de Belém, e contou com a participação de alunos da Casa, alunos de Renata em seu projeto de ensino de canto, a Siga Canto, e também do bailarino Jothan Neto, além de Bruno Benitez que dividiu a produção musical do álbum com Félix Robatto.

“Esse clipe representa muito pra mim porque é o primeiro da minha carreira e chega justamente nessa fase mais sólida, quando eu gravo o meu primeiro álbum e me lanço como compositora: esse disco é 100% autoral, assino todas as músicas e isso me deixa muito feliz”, festeja Renata.

Energia

Lançado em setembro de 2021, energia traz dez faixas de autoria de Renata del Pinho, que se lança na carreira de compositora e já inicia compondo em português e inglês. O despertar para a composição veio junto com um novo parceiro musical: o filho Renan de Pinho. Com 22 anos, o compositor, cantor e violonista divide a autoria de quatro músicas do álbum: “Now”, “We’re Far from Here”, “Inside me” e “Now I know the new Sky”, as três últimas falam dos estágios da consciência humana.

Apesar das mensagens positivas e reflexivas, o álbum espera mexer não só com a mente, mas também com o corpo. O trabalho tem uma essência Pop, misturando música eletrônica, Disco Music, Psicodelia e música paraense, apresentando uma sonoridade que Renah chama de “Psico Disco”.

Renah

Renah é o alter ego de Renata Del Pinho, uma conhecida artista paraense, intérprete e professora de canto Renata del Pinho, que tem uma longa carreira nos palcos do Estado, que vem colecionando prêmios em festivais como o Festival de Carimbó de Marapanim, Festival de Música Popular Paraense e Festival de Ourém.

Renah é uma personagem intergaláctica, cantora e compositora viajante do tempo e do espaço que percorre o universo compartilhando mensagens positivas. Veio de um futuro distante e de outra galáxia para trazer boas novas por meio da sua música e ajudar a Terra a se libertar dos padrões negativos de pensamentos e emoções, que geram energias de baixa frequência e que alimentam as doenças do mundo e o mantêm ainda nocivo. Ela fala de uma revolução interna e planetária de paz, amor, união, luz e harmonia, uma conquista que pode vir pela música, que é um poderoso instrumento universal, capaz de transformar, curar e modificar. Renah veio anunciar a chegada de um novo tempo, uma era de luz que só precisa da nossa transformação interior.

Energia já está disponível nas principais plataformas digitais e o clipe ‘Aquarius Mandou Avisar’ está disponível no canal do Youtube da artista.