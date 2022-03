Regiane Reis lança a música 'Perdeu'

A cantora paraense Regiane Reis acaba de lançar a música autoral “Perdeu”, faixa em estilo sofrência que fala da superação de uma mulher após a desilusão amorosa.

Ouça aqui.

“Afinal, quem nunca sofreu por amor? O importante é conseguir não se deixar abater e seguir a vida com coragem e determinação”, afirma a cantora.

Após 13 anos afastada dos palcos, recentemente ela lançou no Youtube o clipe com o cover da Banda Melin, cantando "Dois Corações". O próximo passo é lançar o clipe de "Perdeu", na mesma plataforma.

Retorno

Regiane Reis é natural de Capitão Poço, nordeste do Estado, onde iniciou a carreira musical aos 12 anos de idade. Naquela região, ela se apresentou em bandas locais e fez shows do alto de trios elétricos durante o Carnaval, se destacando na cena do forró e do sertanejo. Ela mudou-se para Belém, onde atuou em bandas de festas e bailes de formatura e, em paralelo, se formou em Odontologia.

A nova profissão a manteve afastada dos palcos, mas Regiane decidiu voltar à carreira musica. "Esse sempre foi meu maior sonho e, agora, com maior estabilidade financeira, posso me dedicar com mais tranquilidade para realizá-lo”, afirma.