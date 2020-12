Rapper Nic Dias relata que foi vítima de agressão e tentativa de homicídio

A rapper Nic Dias usou suas redes sociais para publicar um vídeo em que relata que foi vítima de agressão e de tentativa de homicídio no último dia 05 de novembro. Segundo a artista, os responsáveis pela agressão seriam Luan de Oliveira - que integra um grupo de hip hop - e o pai dele. Nic diz que foi agredida com pedaço de madeira, chutes e empurrões, e que já está tomando providências sobre o caso.

"Eu fui agredida por um homem branco, DJ, e membro do grupo de Rap Setor 67 de Icoaraci", diz a rapper, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Logo no começo do vídeo, Nic Dias diz porque esperou mais de um mês para falar sobre o caso.

"A questão é eu sou preta, pobre, e preciso ter muito respaldo de tudo que eu faço, até mesmo se for uma denúncia, porque o sistema tira um pouquinho da minha humanidade todos os dias", relata.

Segundo Nic, essa não foi a primeira vez que foi atacada pelo acusado. "Ele nunca foi meu amigo, nem na internet. Nunca fiz nada que pudesse representar uma ameaça pra ele ou pro pai dele. Em outubro de 2020, ele fez diversas postagens no Facebook dele com discurso de ódio direcionadas a mim e ao meu trabalho, e eu nunca respondi, ignorei. Nunca imaginei que fosse chegar onde chegamos", fala ela em seu depoimento na internet.

No dia da agressão, ela conta que voltava de um trabalho com o ex-namorado e, por volta das 22h40, o homem passou de bicicicleta, olhando para eles e fazendo tentativas de intimidação. Depois, ele fez ameaças, aos gritos.

"A gente apenas ignorou. Eu tava indo pra parada de ônibus. Na parada, ele volta de moto com dois homens, um deles se identificou como pai dele", diz a rapper.

Nic conta que eles desceram da motocicleta e foram para cima dela e de seu ex-namorado. "O pai fazia menção que tava com um ferro [arma] na cintura. Eu sai correndo pra ver se conseguia ajuda, mas não consegui. Eu fui agredida com chute nas pernas, estômago, empurrão, cadeiras também jogadas em mim e no meu ex-namorado. Quando eu tava no chão, eu consegui pegar meu celular pra fazer um vídeo. Aí eles pararam e subiram na moto, ameaçando, e foram embora. Eu fiquei com dor, com falta de ar, com medo e sem entender nada", fala Nic Dias, visilvemente emocionada.

Nic é um dos maiores expoentes da nova geração do rap paraense (Divulgação)

Novo ataque

Em seguida, Nic conta que decidiu ir pra casa andando, mas três quadras depois da primeira agressão, o homem voltou de moto com um pedaço de madeira nas mãos, gritando e mandando ela apagar o vídeo que havia feito.

"Tentaram me bater com a perna-manca, mas Deus tava ali naquele momento e eu consegui entrar em uma vila que tava com o portão aberto", conta a rapper, ao dizer que foi ajudada por uma moradora. "Ligamos pra polícia, que não apareceu", ressalta.

Foto com laudo do exame de corpo de delito foi compartilhada pela rapper (Reprodução)

Por fim, Nic diz que as providências estão sendo tomadas junto à Polícia e que o resultado do exame de corpo de delito comprova as agressões que ela sofreu. O caso foi registrado na 8ª Seccional Urbana de Icoaraci como lesão corporal dolosa. A artista também fala que o episódio deixou danos emocionais e psicológicos irreversíveis. "Tive meu corpo violado, agredido, violado, e sinto todos os dias que minha vida não importa. Quero justiça", fala a artista.

Nic também publicou, em seu Facebook, fotos do laudo do exame de corpo de delito e dos machucados que ela e o ex-namorado sofreram, além de vídeos feitos logo após o episódio.

OLiberal.com tentou contato com Luan, citado como autor das agressões, mas não obteve sucesso até a publicação desta matéria.