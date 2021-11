Puget Blues apresenta show do disco 'Amazônico' no Teatro do Sesi

Um grupo que aproveita a sexta-feira, 19, para celebrar um lançamento é o Puget Blues. Eles sobem ao palco do Teatro do Sesi para apresentar o disco “Amazônico”, lançado em setembro deste ano. A entrada do show é gratuita e a retirada de ingressos pode ser feita de forma eletrônica no site da Eventim, e também nas bilheterias do teatro, com o limite de dois ingressos por CPF.

Além de mostrar o novo trabalho, no palco, o grupo também exibirá o videoclipe inédito da faixa “Veneno de Escorpião”, gravado no centro histórico e nas águas que cercam Belém. No repertório do show, além das músicas inéditas, a banda também irá revisitar trabalhos mais antigos, de discos como “Vidro e Corda” (2012), e “Puget Blues” (2018).

O grupo foi criado por Zé Puget, guitarrista e compositor, cujo sobrenome já se liga à história da pesquisa deste ritmo musical na Amazônia, e conta com Jeová Ferreira (Contrabaixo) e Carlos “Canhão” Brito (Bateria). Neste show no Teatro do SESI, a formação ganha ainda a participação de Caco Darwich (teclado).

Músicos remanescentes e atuantes nessa cena “blueseira” belenense, Zé Puget, Carlos Canhão, Jeová Ferreira e caco Darwich apostam no estilo musical criado no sul dos Estados Unidos, que possui matrizes e manifestações da música dos povos africanos escravizados para o continente americano. “Nesse sentido o Blues tem uma ligação com a realidade amazônica, pois também aqui muitos ritmos musicais foram criados a partir da fundamental contribuição africana e afrodescendente, como o Batuque, Marabaixo, Carimbó e o Lundu”, diz Zé Puget.