Psica Hack Show entra na última semana de apresentações

O Psica Hack Show volta para a segunda semana de apresentações a partir desta quinta-feira, 23, até sábado, 25. O novo formato do festival traz as últimas seis atrações com shows com um line up que une Belém a São Paulo. A transmissão será pela pelo Youtube da TV Psica. Na apresentação estão Leona Vingativa, Paulo Colucci e Luiz Thunderbird, histórico VJ da MTV, que apresenta os artistas com toque peculiar.

Nesta semana, mais três programas do Psica Hack Show serão exibidos. O primeiro será com Daniel ADR e Arthur da Silva nesta quinta (23), que ainda tem Quebrada Queer. Na sexta (24), Os Caxambus dividem programa com o Arraial do Pavulagem. No último dia, sábado (25), o rapper BK e a cantora Viviane Batidão serão as atrações da noite.

“O show vai ser em formato de parceria, com alternância de músicas minhas com a do Daniel ADR”, conta Arthur da Silva. “A parceria foi muito positiva. Construímos arranjos de banda para as músicas do Daniel ADR, com muitas influências de soul music e de brega, que é o tema do meu EP também. Atingimos um resultado sonoro interessante nessa comunicação banda/eletrônico”, adianta.

Arthur da Silva se apresenta pela segunda vez no Festival. A primeira foi no Psica 2019. Com lírica sensível, acompanhado de violão e músicas que pediam calma em meio ao caos da sociedade contemporânea, o artista se estabeleceu na cena local em 2019, com o lançamento de seu álbum de estreia, “Acenei”, mesclando ritmos como funk, bolero, samba e batuque, em uma verdadeira ode à brasilidade.

“Foi uma experiência enriquecedora. As lives do Psica estão sendo muito bem produzidas, e proporcionar essa experiência de show num formato virtual foi um tanto desafiador para mim, particularmente, mas o show está muito legal, e acho que o público vai se sentir contemplado”, agradece Arthur.

O festival digital é um projeto aprovado pela Aldir Blanc São Paulo e tem produção conjunta da Psica Produções com a Odajó. Para assistir ao festival o público pode acessar o Youtube da Tv Psica, onde os episódios do programa serão exibidos de quinta à sábado, entre os dias 16 e 25 de setembro, a partir de 19h.

Agende-se:

23 a 25 de setembro, a partir de 19h

Transmissão ao vivo e gratuita pelo http://youtube.com/tvpsica

Programação:

QUINTA, 23/09

- Daniel ADR + Arthur da Silva

- Quebrada Queer

SEXTA, 24/09

- Arraial do Pavulagem

- Os Caxambus

SÁBADO, 25/09

- Viviane Batidão

- BK