Projeto Música nos Museus traz Quinteto de Metais

Hoje, 19, o Quinteto de Metais se apresenta na Igreja de Santo Alexandre, no projeto Música nos Museus. Formado por técnicos e professores da Fundação Carlos Gomes (FCG), o recital especial comça às 20h, e tem entrada franca.

“A música tem o entorpecente poder de agir no psicológico do ser humano. Projetos como ‘Música nos Museus’ que são acessíveis a toda comunidade. Tem um valor incomensurável, não só estimulam o crescimento cultural e intelectual dessa sociedade, como também congregam a interação entre o público e os diversos gêneros musicais estrangeiros e brasileiros”, avaliou Érico Veríssimo, que toca trompete.

A apresentação faz parte da programação anual do Projeto Música nos Museus, realizado pelo Governo do Estado, por meio da FCG em parceria com o Sistema Integrado de Museus e Memoriais da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), que tem por objetivo popularizar a música clássica, fomentando a qualidade de vida por meio do lazer e da música para a população.

"Além da formação de plateia, o Projeto Música nos Museus traz a comunidade para dentro dos museus da cidade. O público pode conhecer melhor estes espaços e conhecer a mistura do som dos instrumentos com a junção do cenário e arquitetura dos museus, que resulta em uma experiência maravilhosa", disse Eugênia Laura Pinon, Diretora Técnica da Fundação Carlos Gomes e Coordenadora do Projeto Música nos Museus.

O Quinteto de Metais da FCG é composto por Érico Veríssimo (trompete), Ilson Cruz (trompete), Anielson Ferreira (trombone), Abner Rodrigues (trompa), Giovanni Montini (tuba) e o percussionista Mario Cruz (bateria), irão interpretar obras de Rossini, Ewald, Nilson Chaves e outros.

“O grupo se solidifica em meados do século XX. O quinteto é uma redução da sessão dos metais de uma orquestra sinfônica e com ele é possível interpretar diversos estilos e gênero musicais e seus respectivos períodos”, explicou Érico Veríssimo.

Para entrar na Igreja é necessário levar a carteira ou comprovante de vacinação da covid, bem como estar usando máscara.

“Para está linda noite, o Quinteto de Metais da Fundação Carlos Gomes irá interpretar repertórios contrastantes que irão variar desde o período Barroco até a nossa linda música paranaense. A ideia é levar ao público presente a diversidade cultural percorrendo os períodos músicais na história e finalizando com a atualidade”, antecipou o trompetista.

A programação terá: Sonata from Die Bänkelsängerlieder – Anonymous; The Barber of Seville - Rossini/Arr. C. Dawson; Canzona per sonare No. 2 - Giovanni Gabrieli; Quintet No. 3 - Victor Ewald; Aquarela do Brasil - Maestro Duda; e Pout Pourri - Nilson Chaves/Arr. Mario Cruz.

Agende-se

Projeto Música nos Museus

Apresentação do Quinteto de Metais da FCG

19 de abril, às 20h

Igreja de Santo Alexandre - Praça Frei Brandão, s/n - Cidade Velha

Entrada franca

Informações: Diretoria Técnica da FCG - 3201-9459