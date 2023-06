Projeto ‘Bateu Saudade’ recebe Mr. Dan em edição especial

Neste sábado, 17, a festa ‘Bateu Saudade – O Melhor dos anos 90 e 2000’ terá uma edição especial, com o trio ‘Mr. Dan’, como convidado. A festa começa às 22h, e será na Barkar.

O projeto reúne alguns músicos de Belém, que cantam juntos em uma grande roda de samba, sempre privilegiando as canções que foram sucesso nos anos 90 e 2000. Mensalmente eles realizam alguns eventos, e em edições especiais, eles convidam músicos de renome nacional.

Fazem parte do projeto: Natasha Rodrigues, Márcio Irreverência, Vaguinho DB, Guto Rissuenho, Luizinho Inácio, Rodrigo Kós, Juninho do Cavaco e Rodrigo Monteiro.

Rodriguinho já se apresentou em uma festa ‘Bateu Saudade – O Melhor dos anos 90 e 2000’, agora é a vez do seu irmão, Mr Dan. O cantor chega com sua dupla Fábio e Estevez para a apresentação.

Com muitas músicas autorais, os artistas desembarcam trazendo novidades. “Esse show que iremos levar e a nossa nova turnê ‘Experi colors’, lançamos o audiovisual desse projeto no início desse ano. Ele nos leva todos ao nosso sucessos e nossa nova música chamada 'Conexão"', disse Mr Dan.

O nome do trio, é o mesmo nome do cantor, que já esteve em diversas ocasiões na capital, tanto solo, quanto com o irmão e mais recente com os meninos. “Belém é um lugar que sempre recebe a gente de braços abertos A energia de Belém é insubstituível", pontua.

O artista assina grandes clássicos do pagode brasileiro, além de produtor e cantor, ele compõe ao lado de alguns parceiros. Por exemplo, Dan tem sucessos com Suel, Thiaguinho, Rodriguinho, Gaab, entre outros.

‘Calma Amor’, ‘Nossa Sala’, ‘Você não tem noção’, ‘Eu te Uso e Sumo’, são algumas das canções assinadas por ele.

“Eu canto histórias da minha vida, costumo dizer que quem conhece minhas músicas, conhece minhas histórias de amor”, conta Dan. O artista tem um trabalho autoral vastíssimo.

Por exemplo, ‘Conexão’, música citada por Dan acima, é de composição dele e de Thiaguinho. A faixa chegou às plataformas de áudio, via ONErpm, e foi extraída da gravação do audiovisual “Experi Colors”.

“Eu e o Thiago temos uma ‘Conexão’ desde quando fiz parte das gravações do DVD do Exalta Samba como backing vocal. Começamos a escrever juntos desde então”, contou Dan quando a canção, este ano.

“A gente acredita que ‘Conexão’ é a melhor música que já escrevemos; sempre falamos isso como uma forma de descontrair. Mas, no final, ela se tornou muito querida por nossos fãs. Espero que eles curtam esse lançamento!”, acrescentou em entrevista.

Para 2023, o trio continua trabalhando o “Experi Colors”, levando para o Brasil essa turnê.

“Nossos shows para este ano são muito especiais. Estamos caminhando por todo o Brasil com o ele, já que lançamos esse álbum. Além disso, voltei a escrever novas músicas. E logo mais iremos revelar qual será o novo trabalho”, finaliza Dan.

Agende-se

Edição Especial ‘Bateu Saudade – O Melhor dos anos 90 e 2000’

Atrações: Mr Dan, Bateu Saudade e I Love Pagode

Data: sábado, 17

Hora: 22h

Local: Barkar – R. Gaspar Viana, 1259 - Reduto, Belém

Informações: @projetobateusaudade