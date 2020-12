Prêmio Nacional RAP TV consagra Djonga em 5 categorias

Djong foi destaque na cerimônia do Prêmio Nacional RAP TV, no último domingo, 13, com transmissão on-line assistida simultaneamente por 10 mil pessoas. O artista mineiro venceu cinco das 12 categorias da premiação, incluindo Melhor Rapper Masculino.

Djona venceu também em Live do Ano, Melhor Capa do álbum "Histórias da Minha Área", Melhor Feat ao lado de Dexter e Coruja BC1 com a música “Voz Ativa 2020” e Música Mais Stremeada junto com L7NNON, CHRIS, Xamá, Filipe Ret, Lourena e Cesar MC.

Bivolt foi a Melhor Rapper Feminina e também venceu Melhor Videoclipe com a experiência interativa dos clipes "110" e "220"; Kyan foi Revelação do Ano; BK' conquistou o Melhor Álbum com "O Líder em Movimento"; e BIN venceu Hit do Ano com "Marília Mendonça".

A cerimônia contou com as apresentações musicais de BK’, BIN, Budah, Cristal, Lucas Boombeat, Yunk Vino e Tasha e Tracie feat Kyan.

Assista a festa completa aqui.

Confira a lista completa dos vencedores nas 12 categorias:

Melhor álbum: BK’ - O Líder em Movimento

Melhor rapper masculino: Djonga

Melhor rapper feminina: Bivolt

Beatmaker destaque: MU540

Revelação do ano: Kyan

Melhor feat/participação: Dexter, Djonga e Coruja BC1 - “Voz Ativa 2020”

Melhor clipe: Bivolt - “110/220”

Melhor capa: Djonga - "Histórias da Minha Área"

Aposta RAP TV 2021: VND

Live do ano: Djonga (10/4)

Hit do ano: BIN - “Marília Mendonça” (participação Mãolee)

Música mais streamada: “Poesia Acústica 9”