Preamar Verão encerra neste fim de semana

A cultura hip-hop e um mix de músicas paraenses e nacionais vão tomar conta do palco do Teatro Gasômetro, no Parque da Residência, neste fim de semana durante o encerramento da programação do “Preamar de Verão”. Neste sábado (24), as atrações serão: Shaira Mana Josy, Slam Dandaras do Norte, Hip-hop que te move e Manas do Rap PA, além de outros.

No domingo (25), Karol Diva, Banda Lambas e Carroça da Saudade com o DJ Tom Máximo prometem colocar todos para dançar, sempre a partir das 17 h. Para acompanhar virtualmente é preciso acessar o canal do Governo do Pará no YouTube ou sintonizar na TV Cultura do Pará. Já para quem quiser conferir no teatro, 300 ingressos serão distribuídos na bilheteria do Gasômetro uma hora antes dos shows.

A poeta e rapper Shayra Mana Josy foi a responsável por organizar a programação deste sábado e, para isso, procurou levar em conta questões como o protagonismo feminino e a diversidade. “Ela será voltada para a cultura hip-hop. Mostra de todos os elementos que compõem esse segmento cultural, como rap, break, Dj e graffiti. Além deles, teremos duelos de Mcs , poetry slam ( poesia falada), que trabalha a poesia marginal da periferia já existente nas letras do rap e criado a partir do próprio hip-hop”, explica.

O momento será especial, segundo ela. “Será um reencontro com o público e já está batendo um frio na barriga, afinal são quase dois anos sem participar de eventos presenciais. Já estávamos sentindo a falta do contato, dos aplausos, dos olhares entusiasmados com nossa arte”, avalia.

No domingo, a cantora e compositora Karol Diva será uma das atrações. Ela conta que está preparando um show eclético. “Venho trazendo um sertanejo misturado com a lambada. Vou fazer um show bastante rico em formas musicais, não pode deixar de ter aquela sofrência característica do sertanejo, seguindo essa linha do piseiro, que é elétrico e combina muito com a minha personalidade”, adianta.

O reencontro com o público também é algo muito esperado pela cantora. “É algo surreal a troca que a gente tem, a energia, a sensação de estar com as pessoas que prestigiam o nosso trabalho, nada se compara a essa emoção. É muito bom poder voltar aos poucos a fazer o que a gente ama, amo demais cantar, viver da música é extraordinário. Fico muito emocionada”, destaca.

Agende-se: As lives do Preamar Verão estão sendo veiculadas pelo canal do Governo do Estado no YouTube. Aos domingos, a transmissão ocorre tanto pelo canal do Governo quanto pela TV Cultura do Pará. Para a programação presencial é preciso comparecer com uma hora de antecedência à bilheteria do teatro para retirar o ingresso. Serão distribuídos 200 no total.

Dia 24/07 (sábado): 17h às 20h - Slam Dandaras do Norte (poesia periférica e corpo poético) / Hip-hop que te move (Break) /Juízes MC's (Rap Gospel) /Batalha de Titãs especial conhecimento (Batalha de MC's) /Manas do Rap PA (Rap Feminino) /Shaira Mana Josy - Mestra de Cerimônia (MC) /Máfia da Baixada (Grupo Rap Masculino) /R-3 (Rap de Icoaraci).

Dia 25/07 (domingo): 17h - Karol Diva / 18h - Banda Lambas / 19h - Carroça da Saudade (DJ Tom Máximo)