PPP: festa relembra momentos áureos do pagode em Belém

O bom pagodeiro dos anos 2000 com certeza já frequentou a ‘Pagode Private Party’, a tão famosa PPP. E para reviver esse momento após 15 anos, nesta sexta-feira (19), ocorrerá uma edição especial no Açaí Biruta, a partir das 21h.

Para relembrar esses momentos áureos, os artistas que fizeram sucesso retornam para o revival. Vaguinho DB, Irreverência e Nosso Tom serão os responsáveis por comandar a PPP.

“Eu tenho um sentimento de gratidão assim, porque a PPP foi um lugar que a gente ficou tocando por muito tempo, e é difícil se manter por muito tempo em um evento. Então, a PPP foi muito especial para a gente e também nos ajudou muito a popularizar a nossa marca. Era uma festa sempre muito cheia! Tenho um sentimento de gratidão mesmo quando eu lembro da PPP, apesar dela já ter nascido quando a gente já tinha mais de dez anos de carreira, ela foi muito especial para nossa construção mesmo de marca”, disse Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom.

A PPP nasceu há 15 anos, quando os amigos se uniram para organizar uma festa que levasse muito pagode para o público. O início da história dela foi sempre às sextas-feiras, focado principalmente nos universitários, que tinham prioridade na entrada da PPP. Além disso, os valores das bebidas eram outro atrativo para garantir ingressos esgotados durante anos.

"A PPP marcou uma geração de pessoas que gostam de pagode. Foram vários anos e centenas de eventos. As pessoas sempre pediam para fazermos uma edição da PPP, era um pedido comum", compartilha Daniel Cal, um dos idealizadores do projeto.

Ele conta que a ideia surgiu após o Nosso Tom publicar um meme nas redes sociais citando a festa e que desencadeou uma enxurrada de comentários e demonstrações de carinho pelo evento. "Ficamos impressionados com a quantidade de comentários e o carinho que o público ainda tinha pela festa, então resolvemos atender, com essa edição especial", acrescenta Daniel.

Conhecida por criar memórias inesquecíveis e cultivar uma comunidade unida, a PPP retorna para fazer essa confraternização com o público que se reunia para cantar e dançar muito pagode.

Para esse evento, o Açaí Biruta terá um palco 360. Nos intervalos o DJ Big comanda a festa.

“Por incrível que pareça, acho que aquele momento, que nasceu a PPP, era um momento muito especial do pagode, e esse agora é também! A gente sente que Belém passou um tempo distante do pagode ali em 2013, 2014 e 2015, onde praticamente todas as casas eram temáticas, voltadas para o forró e para o sertanejo. Mas nesse momento você observa que todas as casas tem que ter pagode, então o ritmo realmente é muito representativo na noite paraense. E a PPP vem para viver mais um momento bacana do nosso movimento que ela ajudou também a construir”, pontua Júlio Cezar Patrício.

Prestes a completar 25 anos de carreira e vivendo essa comemoração de 15 anos de PPP, claro que o setlist do Nosso Tom vai passear por décadas de pagode brasileiro e paraense também, já que o grupo tem dezenas de canções autorais gravadas.

“Quanto ao nosso repertório, a PPP é um é um público muito misto. Apesar da gente ter um público que se renova sempre porque a gente nunca parou de produzir, mas tem uma galera que nos ouvia ali no início, um público do Nosso Tom, dos nossos primeiros discos. Então a gente vai tentar fazer um show relembrando isso, com as músicas gravadas entre 2004 a 2010, vamos relembrar muita coisa”, finaliza o cantor.

Agende-se

Data: sexta-feira, 19

Hora: 21h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém

Ingressos: Sympla