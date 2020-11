Porto Futuro e Estação Cultural de Icoaraci oferecem música instrumental neste final de semana

A programação musical prossegue em Belém neste sábado (7) com o Projeto Porto Musical, a partir das 18h, no Parque Porto Futuro. Outro projeto é a Estação Musical, que levará no domingo (8), a partir das 17h, música instrumental e erudita ao distrito de Icoaraci, na Estação Cultural. Ambos têm entrada gratuita.

No Porto Futuro, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) se apresentará com formação reduzida, composta por Lisandra Mendonça (violino), Josibias Nego Jó (teclado), Jonathan Torquato (contrabaixo) e Magno Moraes (Percussão). Na Estação Musical estarão presentes membros da Amazônia Jazz Band, como Ruth Saldanha (percussão), Edgar Matos (piano), Harley Bichara (saxofone) e Augusto Castro (contrabaixo).

O repertório preparado para a apresentação no Porto Futuro conta com canções eruditas, como "Vá Pensiero", tema da ópera italiana Nabuco (1842), do compositor italiano Giuseppe Verdi; "Mio Babbino Caro" (Puccini) e "O Trenzinho Caipira", composição do brasileiro Heitor Villa-Lobos, e parte integrante da peça "Bachianas brasileiras nº 2".

Além das líricas, os músicos também tocarão clássicos pop dos anos 1980 e 1990, como "Somewhere Over The Rainbow", "Fly Me To The Moon" e "The Way You Look Tonight", de Frank Sinatra.

Já na Estação Musical, além de canções do pop internacional, os músicos vão tocar Música Popular Brasileira, de autores como Djavan e Lulu Santos, e referências da bossa nova dos anos 1960. A escolha do repertório visa levar a cultura erudita e instrumental ao grande público, principalmente a quem não tem acesso às apresentações em teatros.

A receptividade do público vem agradando aos músicos que, desde setembro deste ano, vêm fazendo apresentações nos dois espaços. O pianista Edgar Matos ressalta a importância de levar para fora do teatro a música instrumental. "É muito bom levar esse gênero musical para espaços públicos, principalmente fora do centro de Belém. É uma forma de fomentar a cultura erudita paraense pra muitos que não têm acesso", acrescentou.

Em sua segunda apresentação no "Porto Musical", o contrabaixista Jonathan Torquato contou que já tocou jazz fora do teatro e considerou uma experiência gratificante. "Esse projeto é muito legal, porque leva música de qualidade ao povo. Então, até a escolha das músicas é feita para agradar ao público através desse contato com a música instrumental", disse o músico.

Agende-se:

Porto Musical - Sábado (7/11), às 18h, no Parque Urbano Belém Porto Futuro, no Bairro do Reduto

Estação Musical - Domingo (8/11), às 17h, na Estação Cultural de Icoaraci (Rua Padre Júlio Maria, 937-995 - Cruzeiro