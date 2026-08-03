Por que Ariana Grande vai pausar a carreira e evitar aparições públicas? Entenda o motivo

Ariana Grande deve dar uma pausa nas aparições públicas após o encerramento da turnê Eternal Sunshine, que termina no próximo mês. A cantora americana também não fará mais parte da nova montagem do musical Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, prevista para estrear em 2027, em Londres.

A informação foi confirmada por um representante da artista à revista People. Segundo a equipe, Ariana pretende se afastar dos holofotes após concluir a sequência de apresentações, depois de enfrentar um período de intensa exposição e comentários sobre sua vida pessoal, aparência e saúde.

“Ela vai se afastar dos holofotes” após o fim da turnê, afirmou o representante, ressaltando que as aparições recentes da cantora têm sido acompanhadas por um “escrutínio público incessante e contínuo”.

A produção de "Sunday in the Park with George" confirmou que Ariana Grande não integrará mais o elenco do espetáculo, que será apresentado no centro cultural Barbican, em Londres. A companhia responsável pela montagem declarou que respeita a decisão da artista e conta com sua “total compreensão e apoio”.

Ariana Grande enfrenta pressão sobre aparência

Nos últimos anos, a aparência física de Ariana Grande passou a ser alvo de diversos comentários e especulações nas redes sociais. A repercussão aumentou durante a divulgação de seu novo álbum, Petal, lançado recentemente, e das participações da cantora em materiais promocionais.

No videoclipe da faixa-título, a artista aborda a pressão estética sofrida por celebridades. Na produção, Ariana interpreta uma cantora que recebe críticas durante testes, sendo questionada sobre sua capacidade, aparência e escolhas pessoais.

A personagem é informada de que “não é boa o suficiente”, que estaria “desesperada” e que deveria fazer procedimentos estéticos. Em outro momento, porém, passa a ouvir que teria exagerado nas mudanças. A cena representa os julgamentos contraditórios enfrentados por figuras públicas.

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Equipe afirma que cantora está saudável

O representante de Ariana Grande destacou que a cantora pretende encerrar a turnê de forma positiva e, depois disso, dedicar um período ao descanso. Segundo a equipe, os shows da Eternal Sunshine exigem grande preparo físico e uma rotina intensa de treinamento. A cantora tem realizado apresentações consideradas de alta exigência vocal e corporal em diversas cidades.

“Ela apresenta um show que exige muito esforço físico e envolve grande preparo atlético. Ela se apresenta em alto nível, com saúde e sucesso, noite após noite”, afirmou o representante.

Fãs demonstram apoio nas redes sociais

Após a notícia da pausa, fãs da cantora manifestaram apoio e preocupação com seu bem-estar. A hashtag #WeLoveYouAriana (“Nós te amamos, Ariana”, em tradução livre) ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

A turnê Eternal Sunshine segue nesta segunda-feira (3) para Chicago, nos Estados Unidos, onde Ariana fará três apresentações no United Center. Depois, a cantora segue para Londres, com dez shows marcados na O2 Arena a partir de 15 de agosto. A última apresentação da turnê está prevista para ocorrer em 1º de setembro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)