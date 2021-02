‘Piseiro Apaixonado’: Vitor Fernandes lança álbum promocional nesta quinta-feira

Um dos precursores do Piseiro - o ritmo que vem dominando as paradas de sucesso de todo o Brasil -, Vitor Fernandes apresenta, nesta quinta-feira (4), o álbum “Piseiro Apaixonado” em todas as plataformas digitais. Com onze faixas inéditas, o trabalho antecede o projeto audiovisual do artista que deve ser lançado em março deste ano.

“Estou grato com tudo que vem acontecendo em minha carreira. Este lançamento é mais um para ficar na cabeça da galera e tenho certeza que todos os meus fãs e admiradores vão curtir demais. Repertório selecionado com muito carinho para tocar em todos os paredões do Brasil”, completa Vitor.

Com produção musical de Arine Ferreira e Arine Music, produção fonográfica de Top Eventos e Produções e direção executiva de Jeovane Guedes e Bruno Tapajós, o repertório traz as canções “Vou falar que não quero”, “Aliança”, “Me Chama”, “Nem Você nem eu”, “Mil Esquemas”, “Cafetão”, “Me doi te ver sem mim”, “Privado”, “Quem é que faz”, “Minha dengosa” e “4 da Manhã”.

De origem humilde, nascido em Petrolina (PE), o artista, que hoje é conhecido como o “Rei do Piseiro”, iniciou a carreira musical, em 2018, cantando Arrocha no bar do seu pai. Segundo ele, a mudança para o Piseiro veio em 2019, quando, despretensiosamente, o artista gravou um vídeo caseiro interpretando a canção “Bebe, Vem me Procurar”.

O registro virou um sucesso e fez com que Vitor recebesse o primeiro grande convite profissional: integrar uma produtora musical. Em seguida, ele recebeu a oportunidade de gravar ao lado de um dos seus maiores ídolos, Wesley Safadão. A canção escolhida foi o hit ‘Bebe, Vem me Procurar’, que rendeu mais de 13 milhões de visualizações no YouTube.

“O título ‘Rei do Piseiro’ surgiu porque fui um dos primeiros músicos a acreditar no sucesso do ritmo. Quando escutei pela primeira vez, senti que poderia desenvolver projetos muito interessantes com a até então, novidade. Não demorou para que houvesse o reconhecimento do público. Por gratidão, lancei ‘O Rei do Piseiro Chegou’”, conta ele.