Péricles lamenta que racismo denunciado por 'Olhos Coloridos' ainda seja atual

Péricles lamentou que a letra da música "Olhos Corolidos" de Sandrá de Sá continue tão atual no Brasil. O cantor escolheu a música que fala sobre orgulho da negritude e denuncia o racismo no Brasil. O sambista escolheu a música para cantar no programa de Tiago Abravanel "Sai da Caixa", no portal UOL.

"'Olhos Coloridos' nunca foi tão atual. Hoje ainda existem pessoas acreditando que a cor da pele define o caráter de uma pessoa e isso é tão antigo. Não digo antigo, é fora de moda e não poderia jamais nem ser comum e nem ser normal", enfatizou Péricles. Ele ainda desabafou que não pode ser aceito assistir pessoas morrendo de fome e agredidas por qualquer que seja o motivo.

"Uma música como "Olhos Coloridos", eu não gostaria que fosse tão atual. Queria que fosse um clássico e que a gente lembrasse: 'Você lembra daqueles tempos, quando a pessoa olhava para a cor da pele, para o valor no bolso'. Acho que isso ainda vai acontecer e a ferramenta é a educação", atesta. Para Péricles, enquanto as pessoas não tivem condições iguais a sociedade continuará perigosa.