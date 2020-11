Paulinho melhora e Roupa Nova faz shows sem ele

Vocalista do Roupa Nova, Paulinho “continua em recuperação e apresentando melhora diária”, segundo sua assessoria de imprensa. Na terça-feira, um comunicado oficial no Instagram da banda revelou que o cantor havia sido infectado pelo coronavírus.

Há cerca de dois meses, ele passou por um transplante de medula óssea autólogo, procedimento em que as próprias células-tronco do paciente são usadas para a cura do linfoma, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Paulinho está internado no hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio, e chegou a ser intubado por complicações da covid-19.

No comunicado em sua rede social, a banda avisa que dará prosseguimento à agenda de shows mesmo sem a participação de seu principal vocalista, respeitando um pedido dele próprio. Nesta sexta-feira (6), o Roupa Nova subirá ao palco do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, com público “em mesa e reduzido, respeitando todas as normas”. No sábado (7), o grupo fará uma apresentação pelo YouTube, denominada “Live Aqui em Uberlândia”.

A assessoria não informou se as músicas originalmente interpretadas por Paulinho serão cantadas por um outro integrante específico da banda ou se haverá rodízio entre os integrantes da banda, que agradece às orações feitas pela saúde do vocalista.