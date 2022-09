Paramore lança 'This Is Why', primeira música em cinco anos; vídeo

Após cinco anos de pausa, a banda Paramore retornou às plataformas de streaming, nesta quarta-feira (28), com o single "This Is Way", carro-chefe do próximo álbum do trio previsto para ser lançado no dia 10 de fevereiro de 2023.

O último lançamento da banda comandada por Hayley Williams foi o disco "After Laughter", em 2017. Depois disso, a vocalista mergulhou na sua carreira solo e lançou dois projetos, o vulnerável "Petals For Armor" e "Flowers fo Vases/descasos", em 2020 e 2021.

Segundo Hayley, "This Is Why" foi a última música composta para o projeto que marca o retorno do grupo aos estúdios de gravações, quando os músicos já estavam cansados de escrever. "O Taylor (guitarrista) convenceu Zac (baterista) e eu que deveríamos trabalhar nessa última ideia. O que saiu disso foi a faixa-título de todo o álbum. Ele resume a infinidade de emoções ridículas, a montanha-russa de estar vivo em 2022, tendo sobrevivido apenas nos últimos três ou quatro anos", disse ela sobre a composição. Veja o clipe:

Paramore no Lollapalooza 2023

A banda deve retornar aos palcos em fevereiro de 2023. (Foto: Instagram @paramore)

De acordo com o jornalista José Norberto Flesh, conhecido por anunciar com antecedência algumas atrações de festivais famosos, Paramore deve ser headliner do Lollapalooza Brasil 2023. O evento acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além de Paramore, o profissional também comentou que existem rumores de uma possível apresentação do Blink-182.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)