NX Zero publica vídeo e fãs especulam retorno da banda aos palcos: 'Arrepiou'

A banda brasileira de rock NX Zero publicou nas suas redes sociais um vídeo que deixou os fãs esperançosos com uma possível volta do grupo. Criado em 2001, o conjunto anunciou a separação durante o programa Altas Horas, da TV Globo, exibido no dia 10 de junho de 2017.

Esta é a primeira vez que o grupo aparece junto nos últimos cinco anos. O conjunto formado por Di Ferrero (vocalista), Fi Ricardo (guitarrista), Dani Weksler (baterista), Caco Grandino (baixista) e Gee Rocha (guitarrista e segundo vocalista) lançou seis álbuns, um EP, cinco DVD’s, além de dois singles e 27 clipes.

Foram mais de seis milhões de cópias vendidas, com quase um milhão de ouvintes mensais no Spotify. Além disso, a NX Zero já foi indicada para o Grammy três vezes, tendo vencido na categoria de “Melhor álbum de rock brasileiro” do Grammy Latino.

Vídeo deixou fãs esperançosos

A banda conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram, rede social onde publicou um vídeo misterioso em que os integrantes afinam os instrumentos, se preparando para tocar. Sem legendas, a publicação deixou os fãs com a esperança de uma nova fase da banda. Veja o vídeo:

Nos comentários, os fãs demonstraram a felicidade com o possível anúncio. O guitarrista Mateus Asato comentou: "Arrepiou só um pouquinho, tá?". Já o vocalista da banda Fresno, Lucas Silveira, também deixou uma mensagem: "Eu já sabia", disse o artista. Vitor Kley, conhecido pelo hit "O Sol" escreveu: "Parou o coração".

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)