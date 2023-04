Nosso Tom convida Márcio Art, Délcio Luiz e Chrigor para festa

Se o pagode dos anos 90 marcou gerações, o momento de recordar é agora! Hoje (15), o grupo Nosso Tom convida Márcio Art, Délcio Luiz e Chrigor para ‘Resenha do Nosso Tom’. A tradicional festa, será no Açaí Biruta, a partir das 19h.

Em oito horas de evento, ainda terão as apresentações de I Love Pagode e Papo em Off.

“A nossa Resenha ocorre com uma certa frequência, a gente sempre faz questão de trazer grandes nomes do pagode. Dessa vez os convidados são esses três ícones. Eles vão cantar com a gente algumas canções eternizadas pela voz de cada um”, antecipou Júlio Cezar, vocalista do Nosso Tom.

O legado deixado pelos três no pagode do Brasil não ficou apenas nos anos 90, ele tem passado por gerações. “Ah, é muito gratificante poder ver e ouvir minhas músicas, fazendo sucesso ainda nas rádios e na voz de grandes artistas, esse legado já está eternizado”, disse Délcio Luiz.

“Anos de luta, anos de glória! Os anos 90 foram uma vitrine muito bacana para o mundo fonográfico, foi quando o samba e a maioria dos gêneros musicais passaram a fazer parte da vida de muitas pessoas que até então eram ouviam músicas americanas que tocavam nas FMs do Brasil. Me sinto uma pessoa muito feliz em poder ter feito parte desse movimento e até hoje viver da música. É muito importante e bacana ter deixado esse legado. Por onde a gente passa, as pessoas cantam a música da gente, levamos um público bacana para os shows. Sou feliz por isso! ”, acrescenta Márcio Art.

Essa característica dos anos 90 foi vivida em Belém e será revivida na ‘Resenha do Nosso Tom’. Dividindo o palco com Júlio Cezar, os cantores Márcio Art, Délcio Luiz e Chrigor, vão cantar os melhores pagodes nacionais.

Com passagens marcantes por Belém ao longo das suas carreiras musicais, Márcio Art e Délcio Luiz lembram com carinho da capital paraense. “É um lugar maravilhoso, com certeza a música faz parte da vida e do cotidiano de cada um. Eu por diversas vezes já estive em Belém, muitas delas fazendo shows e outras passeando, onde tive a oportunidade de conhecer alguns lugares que só tocavam samba, verdadeiro, samba de raiz, samba dos anos 90. A expectativa para hoje é um público grande, que gosta dessas músicas marcantes, que fazem parte até hoje faz parte da vida dessas pessoas. Com certeza, esperamos todo mundo lá na ‘Resenha do Nosso Tom’ e vai ser muito bacana rever muitos amigos e muitos fãs”, disse Márcio.

“Eu tenho um público muito grande em Belém, sempre me receberam de braços abertos e tenho certeza que vai ser mais um grande show. A comida é muito boa e a receptividade também é muito grande. A lembrança dos shows sempre é muito bom”, conclui Délcio.

Agende-se:

Resenha do Nosso Tom

Data: hoje, 15

Hora: 19h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha