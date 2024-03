Nilson Chaves realiza show gratuito na Casa das Artes, em Belém

O cantor e compositor Nilson Chaves realizará o show "Um canto amazônico" nesta quinta-feira (21), na Casa das Artes, em Belém. A apresentação do artista paraense tem entrada gratuita e começará a partir das 19h30, no espaço que fica localizado no bairro de Nazaré. O evento artístico foi contemplado pelo Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura, cujo objetivo é incentivar a produção artística e cultural no Pará.

Segundo o intérprete de "Olho de Boto", o evento gratuito é uma atualização da canção “Segue o Barco”, projeto musical que marcou o retorno de Nilson após a pandemia e ganhou videoclipe, um show no Theatro da Paz e um site que também é um museu da biografia do cantor.

“A gente atualizou esse espetáculo, que era só de músicas novas, para um espetáculo que pudesse contemplar um pouco esse trabalho novo e também trazer os sucessos atemporais, as músicas que o público vai para assistir. Nessa versão, vou fazer o show junto com o percussionista Alcides Alexandre, bem conhecido daqui da cena. É um show acústico, onde vou trazer esse repertório”, conta.

Serviço

Show "Um canto amazônico"

Onde: Casa das Artes, Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, Nazaré

Quando: quinta-feira (21)

Horário: 19h30

Valor: entrada gratuita.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)