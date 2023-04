Netto Lima faz show de lançamento do DVD ‘Meu Barzinho’ neste sábado (15), em Capitão Poço

O cantor e compositor Netto Lima, considerado uma das principais revelações musicais do nordeste paraense, fará show de lançamento do DVD "Meu Barzinho", neste sábado (15). Em seu novo trabalho, o artista interpreta canções conhecidas da Música Popular Brasileira (MPB) e apresenta canções autorais.

A apresentação será realizada, às 23h, na Pizzaria e Choperia Lima, na rua Yamada, número 1215, bairro Tatajuba, em Capitão Poço. As reservas das mesas podem ser adquiridas antecipadamente.

Meu Barzinho foi gravado nos dias 4 e 18 de março, em Capitão Poço, cidade natal do artista, e contou com a participação da dupla Gleyk e Gleyson. Eles participaram da canção "Coração Apaixonado", de Netto Lima. Durante a gravação do DVD, o público se mostrou bastante participativo e aprovou o novo trabalho do músico. Na internet, o atual trabalho do compositor será apresentado no Youtube, no Programa "Forró, Cachaça e Viola", comandado pelo maestro Claudinho. Na mesma data, o DVD também vai ser disponibilizado em todas as plataformas digitais de música, como Deezer, Spotify, Youtube e no site suamusica.com.

“A expectativa para esse lançamento é a melhor possível, tanto no sentido de promover o meu trabalho autoral quanto de mostrar um pouco das minhas interpretações desses grandes clássicos da MPB. Essas canções antigas, que marcaram a música brasileira, foram a via principal da minha inspiração. Vai ser ainda uma ótima oportunidade do público conferir essas canções no formato de voz e violão”, comentou Netto Lima.

O cantor nasceu no Pará, é filho de nordestinos e residente em Capitão Poço. Ele comentou sobre a influência de músicos do Nordeste do país no município paraense e citou algumas de suas referências que estão presentes no DVD Meu Barzinho. “A gente tem essa tendência de muitos cantores nordestinos que devido às proximidades com o Norte nos influenciam. Essa influência da base nordestina é muito forte na própria construção da nossa cidade de Capitão Poço. E nessa bagagem veio junto esses cantores, forrozeiros como Luiz Gonzaga, as músicas do Geraldo Azevedo, Fagner e Zé Ramalho, entre outros. E aí, a gente acaba pegando toda essa atmosfera que vez ou outra podemos encontrar influenciando o eu lírico nas minhas composições”, comentou.

Netto Lima iniciou sua carreira musical tocando em festivais pelo Brasil. Dentre seus inúmeros trabalhos destaca-se o CD "Alvorada", produzido pelo cantor paraense Nilson Chaves, que também divide uma canção com ele no projeto. "Monotonia”, “Dúvida”, “Minha Cura” e “Amor de Natureza" figuram entre suas canções mais tocadas nas rádios. Para conhecer um pouco mais do trabalho desse artista, basta segui-lo no Instagram (@nettolima_nyro) e também no Youtube (canal @nirolimalima).

Agende-se

Show de lançamento do DVD "Meu Barzinho"

Data: 15/04

Horário: 23h

Local: Pizzaria e Choperia Lima, na rua Yamada, Nº 1215, bairro Tatajuba, em Capitão Poço

Reservas das mesas e contatos para shows: (91) 9333-6082.

Instagram @nettolima_nyro