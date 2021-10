Nelson Cavaquinho: 110 anos de um dos mestres do samba

“O sol há de brilhar mais uma vez”. É com essa frase que Nelson Cavaquinho abre o samba “Juízo final”, sua música mais tocada nos últimos 10 anos no Brasil, feita em parceria com Élcio Soares. Considerado um dos mestres do samba, ele é autor de canções clássicas do gênero e que faz parte da história da música popular brasileira. Nesta sexta-feira, dia 29, Nelson completaria 110 anos e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento especial sobre as suas obras musicais.

Além da clássica “Juízo final”, líder do ranking das mais executadas no país, outra canção de autoria de Nelson Cavaquinho que se destaca é “Folhas secas”, parceria com Guilherme de Brito. É a segunda colocada entre as mais tocadas entre 2011 e 2021 e foi a mais gravada por outros intérpretes até hoje. A saudosa Beth Carvalho, conhecida como “Madrinha do Samba”, foi quem mais gravou a obra musical de Nelson Cavaquinho.

Nelson Antônio da Silva nasceu em 29 de outubro de 1911, no Rio de Janeiro, e ganhou o seu famoso apelido na juventude. Morreu em fevereiro de 1986, vítima de um enfisema pulmonar. O artista tem 226 músicas de sua autoria e 63 gravações suas e de parceiros cadastradas no banco de dados do Ecad. A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas, nos últimos 10 anos, foi proveniente dos segmentos de TV e Música ao Vivo, que correspondem a quase 65% do que é destinado a ele.

Seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas são garantidos pela lei do direito autoral (9.610/98), que determina que esse pagamento seja assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias). Com isso, seus herdeiros continuam a receber os valores por meio da gestão coletiva da música por este período.

Ranking de músicas de autoria de Nelson Cavaquinho mais tocadas nos últimos 10 anos

1 - Juízo final - Élcio Soares / Nelson Cavaquinho

2 - Folhas secas - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho

3 - A flor e o espinho - Guilherme de Brito / Alcides Caminha / Nelson Cavaquinho

4 - Luz negra - Amâncio Cardoso / Nelson Cavaquinho

5 - Quando eu me chamar saudade - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho

6 - Rugas - Ary Monteiro / Augusto Ferreira Garcez / Nelson Cavaquinho

7 - Pranto de poeta - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho

8 - Notícia - Alcides Caminha / Nourival Bahia / Nelson Cavaquinho

9 - Palhaço - Oswaldo Martins / Washington Fernandes / Nelson Cavaquinho

10 - Caminhando - Nourival Bahia / Nelson Cavaquinho

11 - Se você me ouvisse - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho

12 - Vou partir - Jair Costa / Nelson Cavaquinho

13 - Cuidado com a outra - Augusto Thomaz Junior / Nelson Cavaquinho

14 - Gotas de luar - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho

15 - Luto - Guilherme de Brito / Sebastiao Nunes / Nelson Cavaquinho

16 - Dona carola - Walto Feitosa / Nourival Bahia / Nelson Cavaquinho

17 - Degraus da vida - Cesar Brasil / Antonio Braga / Nelson Cavaquinho

18 - Eu e as flores - Jair Costa / Nelson Cavaquinho

19 - História de um valente - José Ribeiro / Nelson Cavaquinho

20 - Miragem - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho

Ranking das músicas de autoria de Nelson Cavaquinho mais gravadas por outros intérpretes

1 - Folhas secas - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho

2 - A flor e o espinho - Guilherme de Brito / Alcides Caminha / Nelson Cavaquinho

3 - Luz negra - Amâncio Cardoso / Nelson Cavaquinho

4 - Juízo final - Élcio Soares / Nelson Cavaquinho

5 - Palhaço - Oswaldo Martins / Washington Fernandes / Nelson Cavaquinho

6 - Quando eu me chamar saudade - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho

7 - Notícia - Alcides Caminha / Nourival Bahia / Nelson Cavaquinho

8 - Rugas - Ary Monteiro / Augusto Ferreira Garcez / Nelson Cavaquinho

9 - Minha festa - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho

10 - Pranto de poeta - Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho