Músico Carlos Reis faz live nesta quinta na plataforma Showin

Música

O músico Carlos Reis, do município de Marabá, apresenta-se em formato de live nesta quinta-feira (21) de São Paulo, pelo Estúdio ShowLivre. O show será transmitido pelo canal do youtube (MusicaAutoral).

Na noite desta quinta-feira, 21, o Espaço Cultural Apoena apresenta o Afrikaliente com o Coletivo Beatiú, DJ Ailton de São Tomé e Príncipe com entrada franca mais promoção de cervejas, drinks e petiscos a partir das 18h. O Espaço Cultural Apoena fica na avenida Duque de Caxias, 450 (Altos). Mais informações 98158-0829 / 98213-6071.

Leila Pinheiro realiza a primeira live de 2021 com um repertório exclusivamente com as composições de Chico Buarque. A apresentação será com Leila com seu piano neste sábado, dia 23, às 20h, pelo canal dela no YouTube. O preço do ingresso é voluntário.

No sábado, 23, a partir das 21h, ocorre a nova live do Criolo. O músico irá apresentar o projeto "CrioloXR", um show em realidade estendida. A transmissão será realizada por meio do Twitch.

A cantora e compositora Björk se apresenta a partir das 17h, nos dias 24, 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 ao vivo pela série de concertos “Björk Orkestral - Live from Reykjavík em Harpa”. As apresentações serão transmitidas pelo canal do Youtube - Iceland Airwaves.

O Festival Arte como Respiro - Edição Música apresenta até o dia 31 de janeiro três apresentações musicais diárias, sempre às 20h. Cada apresentação estará disponível por 24h para visualização no site do Itaú Cultural. Nesta quinta, 21, se apresentam Fabrício Conde (MG), Fernando César e Bento Tibúrcio (DF) e Victor Ribeiro (RJ).

Teatro e Dança

A Palhaça Rubra apresenta o espetáculo Vitrolinha 3000 na live do Sesc Paraná neste sábado (23), a partir das 15h. A atriz Lu Lopes dará vida à Palhaça Rubra e, inspirada em uma vitrola dos anos 1970, levará crianças de todas as idades a uma experiência afetiva e criativa, por meio da música e da poesia. O espetáculo será transmitido ao vivo pelos canais oficiais do Sesc PR no YouTube e no Facebook.

O Itaú Cultural para Crianças segue com mais uma aula do músico, ator e fundador da Trupe Trupé, Filipe Edmo, neste sábado (23), às 11h, disponibilizada no site www.itaucultural.org.br e Youtube. Ele desenvolverá a brincadeira “Água, terra e ar” no vídeo, com libras e legenda. O professor faz um jogo divertido e conhecido pelas ruas do Brasil, onde a capacidade de reação rápida é fundamental.

O espetáculo O Urso, de Anton Tchekhov (1860-1904) é a próxima montagem da Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA no Teatro Aliança Francesa. Com Brian Penido Ross, Camila Czerkes e Dalton Vigh, a apresentação acontece no dia 23 de janeiro, sábado, às 19h com transmissão on-line. As sessões da mostra são transmitidas ao vivo pela plataforma ZOOM. Os ingressos têm preços populares de R$ 20 e podem ser comprados no site do Sympla.

O Grupo 3 de Teatro comemora 15 anos de criação com a apresentação virtual da peça “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante” neste domingo, dia 24, às 19h. A peça tem no elenco Débora Falabella e Yara de Novaes, com direção de Gabriel Fontes Paiva. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br.

Espetáculo digital “Bastidores” segue em cartaz até dia 26 de janeiro, às segundas e terças, sempre às 21h30, de forma virtual. Com texto e direção de Cristina Fagundes, o trabalho retrata os percalços de uma equipe para ensaiar uma peça pela plataforma digital. A transmissão é pelo Zoom, acessível via Sympla Streaming.

A Oficina Cultural Oswald de Andrade, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, está com a programação de janeiro dedicada às artes cênicas e à dança. A maioria das atividades acontece por meio das plataformas on-line da instituição: oficinasculturais.org.br.

Literatura e Arte

O “Festival Multiplicidade 20_21 – O Que Eu Quero Ainda Não Tem Nome” começa nesta quinta-feira, dia 21, às 20h, com a exibição do mais recente trabalho do artista digital japonês Daito Manabe, seguida por um show especial de Tom Zé num vídeo-mapping na fachada do Museu Nacional (Rio de Janeiro). A 16ª temporada do evento será 100% digital, o público acompanhará as performances nos canais do YouTube do Festival Multiplicidade e do Oi Futuro.

O projeto Amigos da Praça estreou no meio virtual. Ao todo, serão três programas, com 15 minutos de duração cada, divididos entre Sebinho, Oficina de arte com o Gato Mia e contação de história, que será apresentada pelo próprio autor. A atualização será semanal, às sextas, às 16h, no canal Amigos na Praça no YouTube.

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17ª edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site barcoavapor.smeducacao.com.br.

Exposições

A exposição Viver Belém! 405 Anos de Cultura Viva, da fotógrafa Nay Jinknss, faz uma homenagem ao aniversário da cidade. O evento é gratuito e receberá visitas até 24 de janeiro, das 10h às 22h, na praça 2 do Parque Shopping Belém.

Está aberta a exposição "Encharcada", na Galeria Fidanza, localizada no Museu de Arte Sacra (MAS), com 13 imagens de 11 fotógrafos convidados, que registaram em suas obras os traços de uma Belém ribeirinha. A exposição segue até o dia 26 de fevereiro, das 9h às 17h, na Galeria Fidanza (MAS) com entrada franca.

A exposição “Belém, Viva Belém 405 anos: Praças e monumentos” está aberta, no Castanheira Shopping, com programação paralela que envolve palestras virtuais, via redes sociais do shopping, e apresentações musicais para celebrar a cidade. Até o dia 26, a exposição conta ainda com apresentações musicais ao vivo na praça do shopping e palestras virtuais sobre a história da cidade, no YouTube, Instagram e Facebook do Shopping Castanheira.

A exposição 'Belém, Viva Belém' reúne imagens da cidade nos séculos XIX e XX (Divulgação)

Até 29 de janeiro, o Arquivo Público do Estado do Pará (APEP) sedia a mostra "Belém, 405 anos de História e Memória", que traz documentos históricos importantes. A visitação é das 8h às 14h e, de acordo com os protocolos de saúde, será permitida a entrada de até duas pessoas por vez e o uso de máscaras é obrigatório no espaço.

Até dia 1º de Fevereiro, a exposição virtual Coletividade Negra conta com os trabalhos de da fotógrafa Márvila Araújo, e do artista visual Luciano Feijão disponíveis para visitação. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale.

O público pode conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas, colagens e gravuras. A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site itaucultural.org.br. A exposição segue disponível até 30 de maio.

Editais, Cursos e Concursos

A artista Paula Senna Lalli, sobrinha de Ayrton Senna, terá sua composição “A Criação do Dia” apresentada até 23 de janeiro, na 38º Oficina de Música de Curitiba, no Coreto Digital. O evento conta com apresentação on-line no sábado, dia 23, às 17h30m, pelo site do evento: oficinademusica.org.br/aovivo.

Estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 25, as inscrições para o Mestrado Profissional em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas 2021-2022, que o Itaú Cultural e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizam em parceria para graduados de todo o país. O curso é gratuito e abrangerá questões como novas tendências das indústrias criativas no Brasil. O curso, que é voltado à discussão qualificada sobre políticas culturais e à formação no setor, acontece, num primeiro momento, em encontros virtuais, em decorrência da pandemia do covid-19. As inscrições devem ser feitas pela plataforma da Escola Itaú Cultural.

Inscrições abertas para o “Manas no Palco - Workshop para produtoras”. O curso intensivo voltado para as mulheres da produção cultural focado no trabalho de coordenação de palco durante um evento. O workshop ocorre de 2 a 4 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e para participar, basta enviar o currículo para o email manasnopalco@hotmail.com, explicando o interesse em participar do workshop. São 15 vagas e as inscrições acontecem até o dia 29 de janeiro.

O Festival Felino Preta 2021, organizado pela Associação Felino - Frente de Educação e Cultura do Litoral Norte (SP) - abre inscrições para projetos artísticos relacionados à negritude que estimulem aspectos como afrobrasilidade, subjetividades e emancipação para contribuir com o desenvolvimento das perspectivas culturais e artísticas de pretas e pretos. As inscrições vão até o dia 31. A programação será realizada somente em formato digital, entre os dias 18 de fevereiro e 13 de março, composta por projetos selecionados nas categorias vídeo e por apresentações artísticas de dança, circo, música, teatro, cultura popular, entre outras manifestações. O cronograma e o regulamento estão nas redes sociais @AssociacaoFelino.

O Centro Cultural Atores em Cena, em parceria com a Cia. Discrepantes, abriu a primeira Turma de Teatro Musical. Com duração semestral, o curso será ministrado por profissionais da área que irão te ensinar técnicas de Teatro, Canto e Dança integradas. Devido às medidas de segurança da OMS, o curso tem capacidade reduzida e as vagas são limitadas. O Centro fica na Avenida Nazaré, 435, quase esquina com a Benjamin Constant. O curso começa em 2 de fevereiro, às terças e quintas, das 19h às 21h. Mais informações em 98597-3501.