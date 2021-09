Músicas autorias compõem primeiro álbum da cantora Ingrid Serruya

A cantora Ingrid Serruya lançou nesta semana seu primeiro álbum “Entre Nós", pelo selo Manivas Music. Com oito faixas, sendo seis delas autorais, o disco passeia pelo samba rock, blues, pop romântico e ainda pela Jovem Guarda. O trabalho tem produção de Anderson Farias e Thiago D'Albuquerque e está disponível em todas as plataformas de música.

A faixa título "Entre Nós" é uma composição de Firmo Cardoso. “É um chá-chá-chá romântico e gostoso. Firmo é um amigo talentoso e compositor de famosas joias de nossa Música Popular Paraense como ‘Ao Pôr do Sol’, parceria com Dino Sousa e ‘Quem Não te Quer sou eu’, parceria com Nivaldo Fiuza”, diz.

É também de Firmo em parceria com Flávio Barra, a música "Belém Mangando de Mim", única música com temática regional do EP e vencedora do IV Festival Cultura de Música, com interpretação de Ingrid. “Ela está com uma nova roupagem, mas sem perder a sua essência de samba rock e o amor por Belém, através do cotidiano do paraense convivendo com suas centenárias mangueiras”, descreve.

Já o blues "Sou Feliz Por Você Existir" é resultado da parceria da cantora com o compositor Nivaldo Fiuza, para quem Ingrid faz uma referência especial. “Ele foi a primeira pessoa a acreditar em mim como intérprete, e aos 20 anos me concedeu a honra de defender uma música dele no Festival da I Bienal Internacional de Música, e a música que fizemos juntos e é singular porque foi feita baseada em uma poesia que fiz lá pelos anos 2000 e foi lindamente adaptada e musicada por ele”, lembra.

Na avaliação da cantora, o EP tem uma linguagem pop contemporânea e se enquadra na tendência da nova Música Popular Brasileira (MPB). “Com a temática romântica na maioria das letras, esse trabalho flerta com o rock nas faixas ‘Revolução’ e ‘Barco à Deriva’; com a Jovem Guarda nas faixas ‘Cadê Você, Bebê’ e ‘Tão Estranho’; e com o pop romântico em ‘Se a Gente Quiser’", justifica.

A ideia inicial de Ingrid era fazer um álbum para falar de amor de forma leve, com músicas fáceis de cantar e tocar, mas boa qualidade de letras e melodia. “Porque foi dessa forma que eu particularmente comecei a aprender a cantar e tocar. A intenção é fazer música para as pessoas cantarem juntas, seja no carro, em casa e se identificarem com os sentimentos presentes, situações de conflito ou românticas, no cenário dos relacionamentos do ser humano”, explica ela, que conta ter sido iniciada na música pelos pais.

A cantora ressalta que a música sempre esteve presente em sua vida. “Cantar é a minha vida, faz parte do ar que eu respiro, mas principalmente, me realiza saber que com a minha música consegui transformar o cotidiano de alguém e pude trazer mais leveza e alegria ao dia dessa pessoa. E ficarei muito feliz e realizada se conseguir atingir esse objetivo no meu primeiro trabalho autoral”, afirma.