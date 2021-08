MTV anuncia indicados ao VMA 2021

A MTV anunciou nesta quarta, 11, os indicados ao MTV Video Music Awards 2021. A premiação reúne artistas cujo trabalho e impacto cultural tenham transformado a indústria da música e criado um diálogo mundial no último ano.

Justin Bieber lidera a lista com sete indicações, seguido de perto por Megan Thee Stallion com seis, Billie Eilish, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X e Olivia Rodrigo, indicada pela primeira vez, receberam cinco indicações cada.

O VMA 2021 retorna à Nova York e será transmitido ao vivo, direto do Barclays Center, no domingo, 12 de setembro, a partir das 21h. A premiação será transmitida para mais de 180 países e territórios, pelos canais lineares e digitais da MTV, atingindo cerca de 400 milhões de residências.

A partir desta quarta, fãs podem votar em seus favoritos em 14 categorias sem gênero, incluindo Clipe do Ano, Artista do Ano, Melhor Feat, no site vma.mtv.com até sexta-feira, 3 de setembro.

A votação para Artista Revelação ficará aberta até a data do show, 12 de setembro. Indicados nas categorias digitais como Melhor Banda e Música do Verão serão anunciados em breve.

Neste ano, a MTV está dando visibilidade aos criadores negros e indígenas, durante um dos momentos mais badalados do VMA. A MTV firmou parceria com Marlene Marmolejos (@motionmami), Aja Walton (@ajackdannie) e Fred Sands IV (@IVormerlyknownas) para anunciar as categorias Clipe do Ano, Música do Ano e Artista do Ano por meio de cada um de seus diversos meios; da arte digital à nail art.

O VMA está preparado para ser um dos primeiros eventos com público presencial, em Nova York, desde a reabertura da cidade.



Confira a lista das principais categorias:



CLIPE DO ANO



Cardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP" - Atlantic Records

DJ Khaled ft. Drake - "POPSTAR" (Starring Justin Bieber) - OVO / We The Best / Epic Records

Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More" - Kemosabe Records / RCA Records

Ed Sheeran - "Bad Habits" - Atlantic Records

Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)" - Columbia Records

The Weeknd - "Save Your Tears" - XO / Republic Records

Ariana Grande - Republic RecordsDoja Cat - Kemosabe Records / RCA RecordsJustin Bieber - Def JamMegan Thee Stallion - 300 EntertainmentOlivia Rodrigo - Geffen RecordsTaylor Swift - Republic Records

24kGoldn ft. iann dior - "Mood" - RECORDS LLC / Columbia RecordsBruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - "Leave The Door Open" - Aftermath Entertainment / Atlantic RecordsBTS - "Dynamite" - BIGHIT MUSICCardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP" - Atlantic RecordsDua Lipa - "Levitating" - Warner RecordsOlivia Rodrigo - "drivers license" - Geffen Records

24kGoldn - RECORDS LLC / Columbia RecordsGiveon - Epic Records / Not So FastThe Kid LAROI - Columbia RecordsOlivia Rodrigo - Geffen RecordsPolo G - Columbia RecordsSaweetie - Warner Records

24kGoldn ft. iann dior - "Mood" - RECORDS LLC / Columbia RecordsCardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP" - Atlantic RecordsDoja Cat ft. SZA - "Kiss Me More" - Kemosabe Records / RCA RecordsDrake ft. Lil Durk - "Laugh Now Cry Later" - OVO / Republic RecordsJustin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon - "Peaches" - Def JamMiley Cyrus ft. Dua Lipa - "Prisoner" - RCA Records

Ariana Grande - "positions" - Republic RecordsBillie Eilish - "Therefore I Am" - Darkroom / Interscope RecordsBTS - "Butter" - BIGHIT MUSICHarry Styles - "Treat People With Kindness" - Columbia RecordsJustin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon - "Peaches" - Def JamOlivia Rodrigo - "good 4 u" - Geffen RecordsShawn Mendes - "Wonder" - Island RecordsTaylor Swift - "willow" - Republic Records

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP" - Atlantic RecordsDrake ft. Lil Durk - "Laugh Now Cry Later" - OVO / Republic RecordsLil Baby ft. Megan Thee Stallion - "On Me (remix)" - Quality Control / MotownMoneybagg Yo - "Said Sum" - N-Less Entertainment / Interscope RecordsPolo G - "RAPSTAR" - Columbia RecordsTravis Scott ft. Young Thug & M.I.A. - "FRANCHISE" - Cactus Jack / Epic Records

Evanescence - "Use My Voice" - BMGFoo Fighters - "Shame Shame" - Roswell Records / RCA RecordsJohn Mayer - "Last Train Home" - Columbia RecordsThe Killers - "My Own Soul's Warning" - IslandKings Of Leon - "The Bandit" - RCA RecordsLenny Kravitz - "Raise Vibration" - Roxie Records / BMG

Bad Bunny x Jhay Cortez - "Dákiti" - The OrchardBillie Eilish & ROSALÍA - "Lo Vas A Olvidar" - Darkroom / Interscope RecordsBlack Eyed Peas and Shakira - "GIRL LIKE ME" - Epic RecordsJ. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy - "UN DIA (ONE DAY)" - Universal Music Latino / NEON16Karol G - "Bichota" - Universal Music LatinoMaluma - "Hawái" - Sony Music US Latin

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid - "BROWN SKIN GIRL" - Parkwood Entertainment / Columbia RecordsBruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - "Leave The Door Open" - Aftermath Entertainment / Atlantic RecordsChris Brown and Young Thug - "Go Crazy" - Chris Brown Entertainment/RCA RecordsGiveon - "HEARTBREAK ANNIVERSARY" - Epic Records / Not So FastH.E.R. ft. Chris Brown - "Come Through" - MBK Entertainment / RCA RecordsSZA - "Good Days" - Top Dawg Entertainment / RCA Records

(G)I-DLE - "DUMDi DUMDi" - Republic RecordsBLACKPINK and Selena Gomez - "Ice Cream" - YG Entertainment / Interscope RecordsBTS - "Butter" - BIGHIT MUSIC Monsta X - "Gambler" - Starship EntertainmentSEVENTEEN - "Ready to love" - Pledis EntertainmentTWICE - "Alcohol-Free" - JYP Entertainment Company