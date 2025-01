Msynk celebra 18 anos de sucesso com o festival Reis do Norte

A banda Msynk comemora 18 anos de carreira em grande estilo com o festival “Reis do Norte”. O evento, que promete ser uma celebração da trajetória do grupo, reunirá os principais expoentes da música regional em uma única noite, como Rebeca Lindsay, a aparelhagem Lendário Rubi, DJ Victor Rock Doido, e a banda Batidão do Melody.

A celebração acontece neste sábado (04), na Dubai Eventos, localizada na Avenida Augusto Montenegro.

O festival “Reis do Norte” celebra não apenas a trajetória da Msynk, mas também o poder da música paraense, que segue conquistando o Brasil e o mundo. Ao reunir artistas consagrados como Rebeca Lindsay, uma das maiores vozes da região, e a potência das aparelhagens, símbolo máximo da cultura do Pará, o evento reafirma o papel da música local como elemento central da identidade do povo paraense. A presença de artistas como a banda Batidão do Melody reforça a diversidade e a força do tecnomelody como um dos principais gêneros do estado.

CARREIRA

Ao longo de quase duas décadas, a Msynk consolidou seu lugar na história da cultura paraense com uma série de sucessos que se tornaram trilha sonora de gerações. A banda explodiu em 2007 com hits como “Conto de Fadas”, “Tatuagem”, “Nem Vem Dizer” e “Dividido”, que fizeram sucesso não apenas no estado do Pará, mas em toda a região norte do país. Com letras marcantes e batidas contagiantes, o grupo conquistou um público fiel e marcou momentos especiais na vida de muitos paraenses.

Com sua história de 18 anos, a Msynk não apenas consolidou um legado, mas também segue inspirando novos artistas e mantendo viva a rica tradição musical do Pará.