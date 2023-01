Morre o cantor e compositor David Crosby, aos 81 anos

O astro norte-americano David Crosby morreu aos 81 anos. Ele foi co-fundador das bandas 'The Byrds', junto com Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman e Michael Clarke, e 'Crosby, Stills & Nash', com Stephen Stills e Graham Nash, na década de 60. Junto com o trio, venceu o Grammy de Melhor Novo Artista no Grammy, em 1969, e tocou no lendário festival de Woodstock, inclusive, sendo acompanhado por Neil Young, também em 1969.

Crisby foi uma das principais vozes da música mundial dos anos 70. Com uma carreira musical de sucesso e vários álbuns lançados, ele se manteve na ativa até o fim da vida. Há poucas semanas, ele postou no perfil pessoal das redes sociais a realização de shows ao vivo e o lançamento de um álbum em parceria com jovens artistas.

Em 2019, o músico teve um documentário biográfico, "David Crosby: Remember My Name", que foi o Melhor Filme Musical no Grammy de 2020.

Personagens de Os Simpsons chamado David Crosby. (Reprodução)

Ele também se interessou por atuar e foi ator convidado no 'The John Larroquette Show' e em episódios de 'Roseanne e Ellen'. Em 1991, ele estrelou no cinema como um pirata em 'Hook' e como um hippie em 'Backdraft'. Um ano depois, interpretou um barman no filme 'Thunderheart'.

Crosby também fez duas aparições em 'Os Simpsons' dublando a versão animada de si mesmo.

A esposa do músico confirmou a notícia à revista Variety: “É com grande tristeza, após uma longa doença, que nosso amado David faleceu. Ele estava carinhosamente cercado por sua esposa e alma gêmea, Jan, e seu filho Django. Embora ele não esteja mais aqui conosco, sua humanidade e alma bondosa continuarão a nos guiar e inspirar. Seu legado continuará vivo por meio de sua música lendária”.

“Paz, amor e harmonia para todos os que conheceram David e aqueles a quem ele tocou. Sentiremos muito a falta dele. Neste momento, respeitosamente e gentilmente pedimos privacidade enquanto lamentamos e tentamos lidar com nossa profunda perda. Obrigado pelo amor e orações”, finaliza.

A causa da morte não foi revelada.