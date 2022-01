Cantora gospel Ludmila Ferber morre aos 56 anos

Faleceu, na noite da última terça-feira (26), a cantora gospel e pastora Ludmila Ferber, aos 56 anos de idade. Ela lutava contra um câncer no pulmão, com metástases no fígado e nos ossos.

A pastora foi diagnosticada com a doença em 2018. "Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Hoje estou entrando num momento único e surpreendente da minha vida: o tratamento de quimioterapia", contou ela, na época.

A pastora teria iniciado o quinto tratamento contra a doença em um hospital de São Paulo, na semana passada. Em seu último post do Instagram, na última segunda (24), Ludmila citou um trecho da canção 'Buscar Tua Face é Preciso'.

"'Quando tudo parece estranho ao redor / Buscar tua face é preciso, Deus / Quando a gente não sabe o que está ocorrendo / Buscar tua face é preciso, Deus'", escreveu na legenda.