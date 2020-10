Ministério Seráfico é atração no Círio Musical desta sexta, 16

O Ministério Seráfico será atração nesta sexta-feira, 16, no Círio Musical, que, este ano, acontece em formato televisivo e on line com transmissão a partir das 19 horas pelo canal da TV Nazaré e também pelo Facebook da Fundação Nazaré, onde a transmissão continua durante o horário eleitoral gratuito.

A banda católica apresenta a nova canção "Um Pause Agora", além das canções "Em Cada Outubro", "Vamos Celebrar" e "Tua Mão Me Alcançou".

O Círio Musical teve início no último dia 11 com as bandas Cristo Alegria, Comunidade Caju, Apóstulus e Mater Dei. A programação continua todas as noites até o próximo dia 25 com as seguintes atrações: Ministério Vida e Cruz, Comunidade Católica Shalom, Amanda de Paula e Tereza Mônica, Ministérios Adorar Jesus e Filhos do Céu, Comunidade Católica Maíra e bandas Paz Inquieta e Filhos da Consolação.