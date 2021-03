Miley Cyrus lança clipe de 'Angels Like You'

A cantora e compositora Miley Cyrus lança, nesta segunda-feira (08), o videoclipe da canção "Angels Like You". A filmagem de 7 de fevereiro de 2021 – quando Miley se apresentou no primeiro grande show de música ao vivo, desde o início da pandemia, há quase um ano, de acordo com os protocolos da COVID-19, nos Estados Unidos. A audiência era formada por profissionais de saúde totalmente vacinados, que trabalharam na linha de frente contra a COVID-19.

“Angels Like You” faz parte do sétimo álbum de estúdio de Miley. Aclamado pela crítica, “Plastic Hearts”, que estreou em primeiro lugar na parada Billboard’s Top Rock Albums, é o primeiro número um nesta parada e o 6º álbum em primeiro lugar. O disco também estreou em segundo lugar na Billboard 200, dando a Miley o maior número de estreias de álbuns nas paradas top 10 de artistas femininas neste século.

Miley preparou uma carta especial, que está disponível no minuto 3:17, sobre a experiência. Leia abaixo:

“Em 7 de fevereiro de 2021, aproximadamente um ano após o mundo ter se fechado por conta da COVID-19, este vídeo foi filmado no primeiro show, nesta proporção, desde que a pandemia mudou nossas vidas.

A audiência aqui é composta totalmente de profissionais de saúde vacinados que têm lutado destemida e incansavelmente contra a COVID-19. Todos estamos ansiosos para estarmos juntos novamente e isso pode acontecer mais cedo do que imaginamos, com as vacinas se tornando mais disponíveis.

Cada um de nós pode ajudar a deter a pandemia nos vacinando. Juntos podemos fazer a experiência da música ao vivo se tornar real de novo.

Para sempre de vocês,

Milley”.