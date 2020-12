Michel Teló lança o EP 'Para Ouvir no Fone'

O novo EP “Para Ouvir no Fone”, de Michel Teló, gravado durante a quarentena, reúne sete canções compostas antes da pandemia que se reportam às coisas simples da vida em contraste à velocidade do que consideramos a rotina normal.

Ouça aqui.

Teló revela as influências de Almir Sater e John Mayer no projeto: “São canções mais reflexivas, para a gente pensar um pouco sobre a vida, sobre as coisas simples que realmente importam, como tomar um café coado com um amigo, conversar à toa e entender frases clichês como: a felicidade está no caminho”, diz.

“Quero que as pessoas parem para ouvir mesmo e não que seja somente um fundo musical. É um EP para acalentar o coração, quero que ele alcance muita gente e que todos possam pensar sobre o que vão fazer com o tempo delas quando tudo isso acabar”, completa Teló.

As faixas são: “Pra Ouvir no Fone” (Teófilo Teló/Thiago Mart), “Motivos” (Teófilo Teló), “Dia Nada a Ver” (Teófilo Teló), “Café Coado” (Teófilo Teló, Guilherme Bumlai), “Sonhos e Planos” (Michel Teló/ Teófilo Teló), “O Tempo Não Espera Ninguém” (Michel Teló/ Teófilo Teló) e “Verão de um Amor Caipira” (Teófilo Teló).

O EP chega acompanhado do clipe da canção “O Tempo Não Espera Ninguém”, que foi gravado em São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo, com Michel Teló tocando violão na paisagem tranquila ao pôr-do-sol.

“Toda vez que sobrevoava as montanhas, indo ou voltando de uma turnê ou show, ficava olhando lá embaixo a paisagem e pensava que queria mesmo estar lá, vendo o pôr do sol, respirando aquele ar, vivendo um pouco daquela tranquilidade”, conta Teló.