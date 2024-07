Michael J. Fox, da trilogia ‘De Volta Para o Futuro’, toca com Coldplay e surpreende; veja vídeo

Michael J. Fox, de 63 anos, surpreendeu o público ao tocar com a banda Coldplay na Inglaterra. O ator foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos e, desde então, é ativista dedicado ao incentivo do tratamento contra a doença. Durante o Festival de Glastonbury, em Somerset, Michael tocou guitarra nas músicas "Fix You" e "Hymankind”.

A apresentação ocorreu no sábado, 29. O ator também tocou com a banda a canção “Jhonny B. Goode”, em 2016, durante show nos Estados Unidos. Em cadeira de rodas devido à doença neurodegenerativa, Michael fez parte do solo de guitarra. Confira abaixo.

No X (Twitter), a banda agradeceu ao ator: “Obrigado, Michael J. Fox por tornar nosso sonho realidade”. Chris Martin, vocalista do Coldplay, revelou durante o show que o grupo surgiu com inspiração em Marty McFly, personagem de Michael em “De Volta Para o Futuro”.

“O principal motivo por termos uma banda foi porque assistimos 'De Volta Para o Futuro'. Obrigado para sempre ao nosso herói e uma das pessoas mais incríveis da Terra, o senhor Michel J. Fox”, disse. No longa, Marty McFly toca guitarra em cena marcante da história, considerada uma das melhores pelos fãs.

Michael J. Fox se aposentou em 2020. O ator, durante sua carreira, ganhou um Grammy, dois Screen Actors Guild Awards, quatro Globos de Ouro e cinco Emmy. Em 2000, ele criou uma fundação que leva seu nome, que busca encontrar tratamentos e cura para o Parkinson.

