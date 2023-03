Mestre Solano antecipa o show de aniversário antes de mini turnê na Europa

O Espaço Savieira Cultural recebe o show de antecipação do aniversário do Mestre Solano, nesta quinta-feira, 2, a partir das 21h. Natural de Abaetetuba, o artista completará 82 anos no próximo dia 23 de março, período em que estará fora do Brasil, cumprindo mini turnê em Portugal e na Suíça. O show em Belém terá as participações especiais de Eloi Iglesias e de Layse (da banda Layse e Os Sinceros).

José Félix Solano Melo, o Mestre Solano, começou a tocar os primeiros acordes de guitarra aos nove anos de idade e se tornou um dos grandes nomes da guitarrada paraense a difundir o ritmo regional pelo Brasil e pelo exterior. O ritmo amazônico de estilo envolvente é uma das expressões da cultura regional fortemente influenciada pelos gêneros latinos que tocavam nas rádios dos países vizinhos no Norte do País. Ao longo da carreira, ele lançou 19 álbuns, entre LPs, CDs, DVD e álbum digital.

Solano vai se apresentar acompanhado da banda dele. “Vou tocar as minhas músicas, como ‘As Belezas de Alter do Chão’, ‘Americana’, ‘O Som da Amazônia’, ‘São Francisco’, ‘Abaetetuba no Embalo’, ‘Camaron’... Vai ser um show para dançar. Quando a gente toca, não fica ninguém parado, a não ser morto que não se mexe, mas quem tá vivo, todo mundo dança”, comemora o mestre.

Solano está de malas prontas para embarcar para a sua primeira inserção na Europa, no próximo dia 7. Ele seguirá direto para Lisboa, onde fará a primeira apresentação, e depois vai para a Suíça, onde irá tocar em Zurique. As datas dos shows não foram confirmadas pela produção do artista. Solano só retornará a Belém no dia 2 de abril.

Ele já realizou shows de guitarrada em outros estados e, fora do Brasil, se apresentou em Cuba, Guiana Francesa, Suriname, Argentina e Venezuela.

Após comemorar o aniversário fora do Brasil, na volta a Belém o Mestre Solano voltará a celebrar a idade nova ao lado dos amigos com o show em conjunto com o Clube da Guitarrada, no Espaço Cultural Apoena, conforme o artista antecipou.

Trajetória

A música de Mestre Solano recebeu fortes influências caribenhas. Ele entrou na carreira musical por influência do pai, José Melo, que tocava banjo. Em 1954, Solano estreou com a banda Jazz Tupi, na qual tocou por dez anos. Em 1963, ele entrou para as fileiras do Corpo de Bombeiros, em Belém, onde tornou-se músico da banda da corporação, por onde aposentou-se.

Mestre Solano já teve grandes sucessos nos topos das paradas musicais, com destaque a “Americana”, música que ele gravou nos anos 80 com o Solano e seu Conjunto, e que foi regravada por artistas como Alípio Martins e Arnaldo Antunes.

O toque de guitarra de Solano é “de raiz”. Simples, harmonioso e vibrante, cheio de improvisos dignos de um verdadeiro mestre.

Agende-se:

Show do mês de Aniversário do Mestre Solano

Dia: Quinta-feira, 2

Hora: 21h

Local: Savieira Cultural (Rua dos Tamoios, 1587, bairro do Jurunas)

Ingresso a R$ 20,00 à venda no local.