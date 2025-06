Mestra Jesus, do Marajó, lança projeto musical com show neste sábado, 28

Neste sábado, 28, o Espaço Cultural Apoena, em Belém, irá ocorrer o show de lançamento do álbum Respeito aos Orixás, da artista popular Mestra Jesus. A noite, que será cheia de ancestralidade, resistência e espiritualidade, marca não apenas uma apresentação musical, mas o lançamento completo de um projeto que inclui álbum, videoclipe e performance ao vivo – todos enraizados na força da cultura popular amazônica.

Natural de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, Mestra Jesus é uma das poucas mulheres a ocupar com firmeza o espaço das mestras de carimbó, gênero tradicionalmente dominado por homens. Negra, lésbica e guardiã de saberes da espiritualidade de matriz africana e marajoara, a artista se destaca por sua trajetória de mais de quatro décadas dedicadas à música, à valorização das tradições e à luta por visibilidade para as mestras amazônicas.

“Foi um percurso de muita resistência por lidar com toda a forma de preconceitos e assédios. Essas atitudes machistas, misóginas e patriarcais nunca foram motivo para me intimidar. Pelo contrário: pensava que tinha que representar as mulheres nesse cenário”, afirma a mestra. Ainda jovem, ela criou um grupo de pagode com irmãos e amigos - sendo a única mulher - e conquistou o respeito e admiração de boa parte da população de Cachoeira do Arari e do Marajó.

O projeto Respeito aos Orixás, contemplado pelo Edital de Música da Lei Paulo Gustavo (Secult/PA e Governo Federal), reúne composições autorais interpretadas por Mestra Jesus e uma equipe de musicistas, em sua maioria mulheres, que traduzem em som a força dos elementos da natureza e a devoção aos Orixás como guardiões da floresta. O álbum conta com produção musical de Léo Chermont e produção fonográfica e audiovisual de Guto Nunes, da Gutunes Produções.

A canção que dá nome ao álbum é uma ode à espiritualidade afro-amazônica. “É uma resposta amorosa à intolerância religiosa e ao apagamento das nossas crenças. Um chamado à harmonia com os elementos da natureza que sustentam a vida no Marajó”, explica Mestra Jesus. A música também resgata memórias de infância e rituais ensinados por sua mãe. “Ela nos ensinava a pedir licença aos biomas antes de adentrar e agradecer ao usufruir, com rezas e o sinal da cruz.”

Além do álbum, o projeto lança um videoclipe da faixa-título, com direção e roteiro de Guto Nunes e direção de fotografia de Marcelo Rodrigues. As imagens evocam os encantos da paisagem marajoara e destacam a potência simbólica da água e dos costumes do povo como expressões da ancestralidade. “As águas são o elemento que ditam a vida da população marajoara como locomoção, sobrevivência, mistério e encantaria”, destaca a artista.

A realização do projeto deveria ter acontecido em 2024, mas foi adiada em função de um grave problema de saúde enfrentado por Mestra Jesus naquele ano. Após uma cirurgia delicada, ela voltou aos palcos com ainda mais força. “Foi uma travessia difícil. Mas com fé, cuidado e a força da minha ancestralidade, consegui me reerguer. Hoje, mais do que nunca, quero deixar meu canto registrado e acessível a todos e todas que vivem e amam essa cultura.”

Com voz firme e trajetória marcada pela fé, Jesus afirma que é nos Orixás que encontra consolo. “Os guias sempre me acolheram com amor nos terreiros, me enchiam de esperança para a vida. Diziam que eu tenho uma luz que vai iluminar todos os ambientes onde eu estiver, e o mundo, se for preciso.”

A noite do show promete ser vibrante. No palco, Mestra Jesus estará acompanhada de Mosy Rodrigues (flauta), Tereza Catarina e Néia Silva (maracas), Roberta Evi (banjo), Dulci Cardoso e Yago Mathias (curimbó). E para completar a celebração, a DJ Estamyna traz à pista uma seleção potente de ritmos latinos e amazônicos.

Agende-se

Data: hoje, 28

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena – Av. Duque de Caxias, 450 (Altos), Belém/PA