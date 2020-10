Matheus Cunha faz live nesta quarta-feira e canta seu mais novo single: 'Naquela hora'

Nesta quarta-feira (21), às 20h, o cantor Matheus Cunha apresenta a live “Modão sertanejo”. O show on-line será transmitido no Facebook do cantor. Ele aproveita também, para cantar sua mais nova música de trabalho intitulada “Naquela Hora”, single que conta a história de um casal apaixonado que se encontra na hora certa.

“Naquela hora que eu beijei tua boca / eu senti que o nosso amor era para a vida toda / E olha nós aqui nesse altar, prestes a casar”, diz a letra do compositor paraense Fabrício Britto, que evidencia a história de um casal apaixonado retratada na voz de Matheus. A música estará em breve nas plataformas digitais.

A música faz parte do novo álbum do artista, Raízes Sertanejas. “Essa música foi um presentão. Poder interpretar com a minha voz é algo que me deixa muito feliz, afinal, falar de amor é uma grande satisfação. É um sentimento que tem que ser valorizado nos dias de hoje. É isso que procuro passar com o meu trabalho”, destaca o cantor.

Para a live desta quarta-feira, o artista preparou um repertório romântico, pois além de cantar sua nova música, o público também poderá ouvir outro sucesso do cantor, “Princesinha do Vaqueiro” e outros ritmos musicais como forró, modão e sertanejo universitário. “Esses ritmos sempre fazem parte do meu repertório nos shows e, agora, para essa live não poderia ser diferente”, diz Matheus.

Matheus Cunha é músico autodidata. Toca violão e viola. Vem de uma família de músicos e a principal influência para trilhar esse caminho foi o irmão mais velho, Maurício Cunha, que também é cantor. Com carisma e repertório muito amplo, vem surpreendendo o público paraense, sobretudo os que curtem moda de viola, arrocha, forró e o sertanejo. Atualmente, é um dos artistas mais pedidos nos pubs e eventos particulares de Castanhal e cidades vizinhas.

Agende-se:

Live de Matheus Cunha

Data: quarta-feira, 21 de outubro, às 20h

Transmissão no Facebook: MatheusSchneider Cunha