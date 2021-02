Mary Wilson, das Supremes, morre aos 76 anos

Mary Wilson, uma das vocalista da grupo feminino de sucesso nos anos 60 e 70, Supremes, morreu na segunda-feira (8), aos 76 anos, em sua casa em Las Vegas (Estados Unidos). A causa não foi informada, de acordo com o publicitário Jay Schwartz.

"Fiquei extremamente chocado e triste ao saber do falecimento de um importante membro da família Motown Records, Mary Wilson das Supremes", disse o fundador da gravadora, Berry Gordy, em um comunicado na noite de segunda, segundo a revista Variety.

"Sempre tive orgulho de Mary. Ela era uma grande estrela por seus próprios méritos e ao longo dos anos continuou a trabalhar duro para impulsionar o legado do Supremes. Mary Wilson foi extremamente especial para mim. Ela foi uma pioneira, uma diva e fará muita falta. Nossos sentimentos aos familiares de Mary durante este momento difícil", lamentou.

Dois dias antes de sua morte, a cantora publicou um vídeo no YouTube anunciando que estava trabalhando em um material solo, incluindo o disco “Red Hot”, que foi gravado na década de 1970, mas não chegou a ser lançado. O plano da cantora era lançar esse material no dia de seu aniversário, 6 de março.

Supremes

Wilson, Diana Ross e Florence Ballard foram a primeira formação do The Supremes. O grupo foi formado em 1959, quando Wilson tinha 15 anos de idade. Ballard foi substituída por Cindy Birdsong em 1967, e Wilson ficou com o grupo até que ele foi oficialmente dissolvido pela Motown em 1977.

O grupo gravou canções de sucesso, como "Where Did Our Love Go", “You Can’t Hurry Love”, “Up the Ladder to the Roof” e “Stop! In the Name of Love". Em 1994, a girl band ganhou uma estrela em sua homenagem na Calçada da Fama, em Hollywood.