Mari Fernandez e Léo Foguete premiam compositora e intérprete após reality na Casa Vybbe

A grande final da "Maior Audição do Mundo" premiou novos talentos nas categorias de composição e interpretação. O projeto teve início com uma seletiva online que escolheu cinco compositores e cinco cantores para integrar uma minissérie de imersão criativa. Durante essa etapa presencial, os participantes tiveram o desafio de desenvolver músicas inéditas do zero.

As canções foram avaliadas pelas equipes artísticas da Acertei e da Vybbe, responsáveis diretas pela escolha dos grandes vencedores. Embaixadores da ação e atuantes no desenvolvimento dos artistas ao longo dos últimos dias, Mari Fernandez e Léo Foguete acompanharam de perto a etapa final e realizaram a entrega oficial dos prêmios.

As grandes vencedoras da audição foram Duda Borges, na categoria de composição, e Bruna Nogueira, na categoria de interpretação. Como prêmio, a compositora passará a integrar o quadro de contratados da Acertei, enquanto a intérprete selecionada gravará um EP com quatro faixas produzido pela Vybbe e fará uma participação especial no show de Léo Foguete no Parque do Povo, neste São João de Campina Grande.

A noite ainda contou com a presença de Rafa Kalimann e Nattan; e a influenciadora