Márcia Novo lança a música ‘Num paga de doida’ com Lia Sophia

“Num Paga de Doida” é o novo single da cantora amazonense Márcia Novo gravado com a participação de Lia Sophia. A canção está disponível nas plataformas de áudio e ganhou videoclipe divertido gravado em um parque de diversões. A dupla nortista põe o público para dançar a mistura de forró, brega e piseiro. A música foi composta por Márcia em parceria com o mestre da guitarrada Manoel Cordeiro e Thaianty dos Santos.

“Num paga de doida” é a expressão nortista usada na música que convida público a conhecer um pouco do mundo do relacionamento entre mulheres de forma leve e divertida. Márcia e Lia são mulheres nortistas e lésbicas, que têm ocupado espaços de referência na música nos estados do Amazonas e do Pará, nessa ordem. No clipe, as duas disputam o coração de uma outra mulher, que não corresponde à expectativa de ambas.

“A Lia é minha mana querida. Ela já veio aqui para Manaus fazer show comigo. Também fizemos shows em São Paulo, onde fiquei uma temporada de sete anos, mas voltei pra Manaus. A Lia virou uma grande mana de projetos e de palco”, conta Márcia. “A gente já estava querendo gravar algo juntas, mas estava faltando a oportunidade. Compus essa música junto com o Manoel Cordeiro e a minha parceira Thaianty e ofereci para a Lia gravar comigo”, completa.

“É sempre um prazer trabalhar com quem a gente admira, especialmente sendo uma mulher que traz no seu som e na sua arte a voz da floresta, o respeito por esse lugar e tá abrindo caminho e encorajando outras mulheres artistas do estado do Amazonas, tanto com a sua representatividade como com as parcerias que ela faz”, declara Lia Sophia sobre a parceira.

“A Márcia, assim como eu, é uma artista que carrega a originalidade da cultura amazônica dialogando com a música do mundo e a arte contemporânea, mas não abre mão de ser original. E isso gera nas nossas comunidades um processo de autoestima, de auto-reconhecimento, de valorização do que é nosso”, acrescenta a artista paraense.

Música e ativismo

No Amazonas, Márcia Novo tem se firmado na fusão do brega, boi-bumbá, beiradão e piseiro. Enquanto no Pará, Lia Sophia consolidou-se com o carimbó influenciado pelo pop, cumbia, zouk, brega e guitarrada.

Ainda que abordado em tom jocoso, as entrelinhas da canção entregam algo que, para Márcia, nem sempre foi natural de expor: sua sexualidade. Nos bastidores, foi Lia a responsável pelo empurrãozinho na amiga para “fora do armário”.

“Num paga de doida” também reafirma o que hoje é motivo de orgulho. “Eu demorei para me reconhecer lésbica, o que aconteceu há cerca de três anos. Muitas mulheres ainda se escondem, e eu já fui uma delas. Cantar sobre isso, em especial, ao lado da Lia, é também um brado de visibilidade e autoaceitação”, relata Márcia.

O lançamento faz parte do compilado de novas músicas produzidas pela amazonense durante a pandemia, que inclui também as composições “Sabíamos bem” e “I Love You, mas num fresque não”. Todas as canções são fruto de um processo de observação das gírias e dos trejeitos do povo do Norte.