Manoel Cordeiro segue se recuperando de Covid-19 e agradece em post: 'Deus seja louvado'

Manoel Cordeiro segue se recuperando e apresentou melhora após enfrentar um grave quadro de Covid-19. Internado desde o começo de novembro, o lendário guitarrista paraense fez um post em seu Instagram onde diz que está bem após um período complicado.

"Amigos, boa noite. Quero mandar um beijo no coração de cada um de vocês que torceram por nós. Estou me recuperando, no processo de fisioterapia e fonoaudiologia que caminham muito bem, graças a Deus! Ô, glória! Deus Seja Louvado!", escreveu o músico da banda Warilou.

No último dia 04, o músico Felipe Cordeiro, filho de Manoel, divulgou no Instagram que seu pai havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva - UTI.

Com a notícia de melhora dada pelo próprio Manoel, amigos e fãs se emocionaram e compartilharam seu alívio ao saber que o músico está se recuperando.

Fafá de Belém comentou: "a melhor notícia!". O pernambucana Otto Ferreira também se manifestou com "Saudade, mestre amado do Pará e do mundo. Te amo". A cantora Natália Matos fez uma publicação em que disse: "Indo dormir feliz e emocionada com a recuperação do meu amigo".



.