Luedji Luna, Thiaguinho e Teresa Cristina são convidados na nova temporada do 'Papo de Música'

Em novembro, mês da consciência negra, a apresentadora Fabiane Pereira amplia a proposta de seu canal 'Papo de Mùsica, no YouTube, com conversas protagonizadas por artistas negros.

A programação especial teve início na última semana, com um papo com Gilberto Gil, e agora, segue com a cantora e compositora Luedji Luna, que acaba de lançar o seu novo disco, "Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água". Até o final de novembro, ainda participam do canal: Thiaguinho, Teresa Cristina, Negra Li e Bia Ferreira.

Inserida em uma nova rotina, Luedji divide percepções sobre como a pesquisa musical que conduz a sua carreira segue aprofundando o caminho iniciado no primeiro disco. “Desde 'Um Corpo no Mundo' [2017], eu tô nesse resgaste [de uma África Ancestral]. É a busca por preencher esse hiato deixado pelo sequestro da escravização”, comenta a mãe de Dayo sobre o trabalho responsável por levá-la ao Quênia, há dois anos, naquele que foi o primeiro show internacional.

Mais entrevistas

O desejo de mudança é algo em comum nas entrevistas que ainda serão lançadas no canal ao longo deste mês. Destaque pelas lives diárias que iniciou em março, a cantora Teresa Cristina relembrou o impacto que já foi causado em sua vida por situações de discriminação.

“Eu ficava me escondendo porque lá no subconsciente entendia que, em algum momento, alguém viria falar algo que me ofendesse”, declara. “O que é a lei antirracismo? É você poder proferir as piores palavras possíveis, pagar R$ 300 e sair?”, questiona Tetê, como é carinhosamente conhecida.

Um dos principais nomes do samba e do pagode, Thiaguinho abordou temas como o projeto A Tardezinha, a influência de Belo, Alexandre Pires e Péricles e sobre não enxergar divisões entre samba e pagode. E também falou de racismo.

“Eu passei [situações de racismo] a vida inteira, ainda passo, minha família passa”, ele pontuou. “Tem gente que diz ‘não vamos falar de racismo porque não existe’, mas a gente tem que falar disso porque existe, sim”, completa.

Mesmo trazendo artistas com trabalhos e narrativas plurais o ano inteiro, Fabiane conta que não podia deixar esse período passar batido. “A música tem um poder de comunicar muito grande e, aqui no Brasil, tem até um papel educativo, então estou muito feliz de trazer esse conteúdo com nomes tão especiais”, ressalta a apresentadora.

Além dos vídeos, a apresentadora também disponibiliza playlists selecionadas conforme inspirações surgidas das entrevistas. Uma programação de lives dedicada ao tema também toma conta do quadro “De Frente com Fabi”, exibido às quintas, 19h, no Instagram de Fabiane Pereira (@afabianepereira). Tássia Reis e Amaro Freitas são os próximos nomes que ela convida para um bate-papo.