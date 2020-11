Ludmilla posa só de calcinha e de cabelo verde para promover novo single

Após mostrar algumas imagens da gravação de sua nova música, "Rainha da Favela", Ludmilla compartilhou um clique só de calcinha e de cabelo verde, agora para promover a data de lançamento do single, dia 12 de novembro. "Vocês estão preparados?" escreveu ela na legenda.

As filmagens do videoclipe de "Rainha da Favela", estão acontecendo na Rocinha — a maior favela do Brasil.

A música será lançada no Prêmio Multishow e conta com a participação de referências no segmento, como Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Carol e MC Katia. Para promover o lançamento de "Rainha da Favela", Ludmilla iniciou uma corrente com homenagens a todas as cantoras escolhidas para o feat usando a hashtag #RainhaDaFavela.

A cantora publicou uma homenagem a Tati Quebra Barraco, que começou o ciclo. "Ela abriu muitas portas para que tantas outras mulheres pudessem chegar e arrasar. Quebrou barraco, quebrou padrões, quebrou estereótipos e continua quebrando tudo."