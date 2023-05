Lucas Macenna lança primeiro CD promocional; veja como acessar a playlist

Está disponível, on-line, o primeiro CD promocional do cantor e compositor Lucas Macenna. No repertório, o artista marca o nome na cena musical com uma mistura envolvente do forró. O público pode curtir sucessos atuais, composições inéditas e regravações de músicas de outros grandes nomes desse ritmo musical.

A playlist está disponível no site "Sua Música". Ao todo, são 11 músicas. Uma das canções autorais, "Quando a cama presta" tem sido sucesso entre os fãs do cantor. Assista ao vídeo.

Lucas se diz contente por essa nova fase da carreira. "Estou muito feliz em compartilhar esse novo trabalho com quem curte o meu trabalho. 'Loop de Sucessos' é uma seleção cuidadosa de músicas que refletem minha paixão pelo forró e a energia contagiante desse gênero musical que tanto amo e tenho respeito", afirma o artista.

VEJA MAIS

Trajetória do artista

Lucas Macenna já conquistou destaque no mundo da música com hits interpretados por renomados artistas como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião, Nathan, Léo Santana, Jonas Esticado e Ávine Vinny. Agora, com esse lançamento, ele se consolida como um dos promissores nomes do forró no cenário nacional, levando o ritmo para um público cada vez maior.

Como baixar as músicas de Lucas Macenna?

Para ter acesso à discografia do Lucas Macenna é preciso acessar o site Sua Música, depois:

Ir até o ítem "Músicas do CD";

Selecionar a obra desejada;

Clicar em "baixar" e pronto.

Além disso, é possível - na mesma plataforma - selecionar as músicas favoritas e criar uma playlist exclusiva.