Luana Granai, ex-The Voice Brasil, lança single o 'Sair Por Aí'

A cantora e compositora paulista Luana Granai, semifinalista do The Voice Brasil 2020, lança nesta quarta-feira, 23, “Sair Por Aí”. A letra foi inspirada na saída de Lucas Penteado do BBB 21 e traz uma mensagem de esperança. A faixa ganhou videoclipe e será a primeira de uma sequência que a artista vai lançar.

“Acordei de manhã, no dia seguinte à saída do Lucas do Big Brother e o vi na TV aos prantos, desistindo do programa depois de toda falta de empatia que ele sofreu ali. Meu irmão, Luiz Otávio, sentou ao meu lado e dedilhou as notas, fazendo o primeiro riff do violão. Eu coloquei o celular pra gravar e fizemos a música naquele momento”, lembra Luana. A faixa teve a produção de Jeff Pina.

“Acordei sem esperança naquele dia, já dentro de uma onda densa de pandemia, cansada, solitária e sem todos os afetos coletivos que eu sinto muita falta. Quando cantei aquela música, o intuito era fazer nascer algo bom em mim, não perder a fé em dias e em pessoas melhores, ter esperança no futuro. Quis entender que as dores que passamos, assim como a dor que o Lucas passou naquele momento, não iriam mais doer, porque iriam nos fortalecer”, revela.

O single “Sair Por Aí” será o primeiro de seis músicas que Luana está lançando gradualmente pelo selo Moringa Fresca, até novembro. O projeto culmina com o primeiro álbum da cantora, em dezembro, com oito faixas.