Louis Armstrong: 120 anos do ícone do jazz

Louis Armstrong é reconhecidamente um dos maiores símbolos mundiais do jazz. A voz, o modo de cantar e o trompete são suas marcas registradas, que sobrevivem ao tempo e influenciam artistas até hoje.

Nesta quarta-feira, 4, se completam 120 anos de seu nascimento e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento com as músicas interpretadas por ele mais tocadas no Brasil nos últimos anos.

Louis Armstrong tem 46 obras musicais e 6.317 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Das suas gravações, "Dream a little dream of me" foi a mais tocada no país nos últimos cinco anos.

No top 5 deste ranking, também aparecem "We have all the time in the world”, "Go down moses", "Cheek to cheek" e "Summertime". Uma curiosidade é que a canção "What a Wonderful World", de autoria de Bob Thiele e George David Weiss e famosa na voz de Louis Armstrong, não entrou no ranking das mais tocadas entre 2016 e 2021, no Brasil.

“O jazz deve muito a ele, com seu trompete e voz. Verdadeira tradução da música de Nova Orleans”, disse Marcelo Castello Branco, diretor executivo da União Brasileira de Compositores (UBC).

Armstrong nasceu no ano de 1901, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e morreu no dia 6 de julho de 1971, aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco. A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas no Brasil, nos últimos cinco anos, é proveniente dos segmentos de Rádio e TV, que correspondem a mais de 65% do que é destinado a ele.

Os herdeiros de Armstrong continuam a receber os direitos autorais pela execução pública de músicas no Brasil até 70 anos após a sua morte, como determina a lei do direito autoral brasileira (9.610/98).

Confira o Ranking das músicas gravadas por Louis Armstrong mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil

1 - Dream a little dream of me - Swan Don / Keyes Gilbert / Fabian Andre

2 - We have all the time in the world - John Barry / David H L

3 - Go down moses - Melvin J Oliver

4 - Cheek to cheek - Irving Berlin

5 - Summertime - George Gershwin / Dorothy Heyward / Bose Heyward (Du) / Arthur Francis

6 - Georgia on my mind - Carmichael Howard Hoagland / Stuart Gorrell

Hello dolly - Jerry Herman

La vie en rose - Edith Piaf / Louis Guy

7 - I've got my love to keep me warm - Irving Berlin

8 - Just squeeze me - Duke Ellington / Lee Otho Gaines

9 - Jeepers creepers - Lendi Anthony / Moore (Us 2) Joe

Marck the knife - Marc Blitzstein / Bert Brecht / Kurt Weill

Love is here to stay - George Gershwin / Arthur Francis

10 - It's been a long long time - Sammy Cahn / Jule Styne

Black and blue - Andy Razaf / Harry Brooks (Usa 1) / Waller Fats

St Louis blues - Erroll Garner / Handy W C

High society - Porter Steele / Alden Johnny

They can't take that away from me - George Gershwin / Arthur Francis