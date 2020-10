Lô Borges lança 'Muito além do fim' com Paulinho Moska

Lô Borges volou a compor com o irmão dele, Márcio Borges, após dez anos. “Muito Além do Fim” é o primeiro fruto da nova safra que já rendeu pérolas como “Um Girassol da Cor de Seu Cabelo”, “Clube da Esquina” e “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”. A nova música jjá está nos aplicativos de música e no Youtube.

Ouça aqui.

“Para mim está sendo maravilhoso, foi com ele que aprendi a compor quando tinha 14 anos. É um cara fundamental na minha vida”, comentou Lô Borges.



“Muito Além do Fim” é o primeiro single do próximo álbum de Lô Borges, ainda em produção, que tem a participação do cantor e compositor Paulinho Moska.

“Sou fã do Paulinho Moska e desde que compus essa música, mesmo antes dela ter uma letra, já pensava em chamá-lo para tocar violão e cantar comigo. Paulinho estava na gênese da canção”, conta Lô.

A canção também também foi gravada com Henrique Matheus (guitarra), Thiago Corrêa (contrabaixo, teclado e percussão) e Robinson Matos (bateria).