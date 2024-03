Lícia Mara lança música “Baby Você Mente” retratando relacionamento complicado

A cantora Lícia Mara, natural de Itaituba, no sudoeste do Pará, mas atualmente baseada em Santarém, no oeste do Estado, apresenta seu mais recente lançamento musical, "Baby Você Mente". A música, gravada na cidade de Goiânia, traz uma produção geral de Alex Bakettah e produção musical de Lourival Marques, prometendo conquistar os ouvintes com sua melodia envolvente.

Disponível nas principais plataformas de streaming, como Deezer, YouTube Music, Amazon Music, entre outras.

"Baby Você Mente" mergulha em um tema complexo: um relacionamento onde a confiança é frágil e a influência do parceiro é questionável. A letra da canção reflete esse dilema, com versos como "Minha vida, cê não presta", reconhecendo a falta de confiabilidade do parceiro, mas também revelando uma atração física intensa, expressa na frase "pra minha cama é outra conversa".

A dualidade entre a razão e a emoção é evidenciada na repetição da frase "Eu sei que tu mente, mas cê faz gostosinho", destacando o conflito interno do eu lírico entre a consciência da mentira e a entrega aos prazeres momentâneos proporcionados pelo parceiro. O refrão enfatiza essa ambivalência, mostrando a disposição do eu lírico em se deixar levar pelos jogos emocionais, mesmo ciente das falhas do relacionamento.

No desfecho da música, uma certa resignação e aceitação da situação são expressas no verso "Eu me perco, no teu beijo", su​gerindo que, apesar das decepções e falsidades, o eu lírico ainda se rende ao romance e à sedução do parceiro.

Em declaração sobre a música, Lícia Mara compartilha: "Foi uma letra pensada e escrita com muito carinho, para que a gente possa entrar e ficar na mente das pessoas. Foi um trabalho muito incrível de se fazer. Nosso público pode ter a certeza de que teve muita dedicação de cada membro da nossa equipe, para entregar um produto bonito e gostoso de se ouvir. Espero que gostem".

Com uma combinação cativante de melodia e significado profundo, "Baby Você Mente" promete conquistar os corações dos ouvintes, mergulhando-os em uma reflexão sobre os desafios e tentações dos relacionamentos amorosos.