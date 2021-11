Larissa Manoela sensualiza em 'Pagou de Superado'

“Pagou de Superado” é a música que Larissa Manoela lança nas plataformas digitais nesta quinta-feira, 25, pela gravadora Deck. Esse é o segundo single da nova fase musical da artista, mais madura, dançante e sedutora. A faixa chega acompanhada de videoclipe.

“A música fala um pouco sobre a mulher empoderada, que toma as rédeas do relacionamento. E acho que isso conversa diretamente com esse público que cresceu junto comigo”, explica Larissa.

O clipe, dirigido por Mess Santos, traz uma linguagem moderna embalada pelas batidas de funk. “Foi divertido brincar com uma personagem um pouco mais sensual”, diverte-se a cantora.



O primeiro single da nova fase foi “Me Deixa a Milhão”, lançado em outubro.

“Mais do que nunca eu preciso olhar para os projetos nos quais estou inserida e me enxergar ali. Eu preciso estar confortável com a escolha de uma música, com a sua estética e tudo o que se refere a ela. E é assim que me sinto com 'Pagou de Superado'. Espero que muita gente se divirta com essa batida leve e dançante”, conclui Larissa Manoela.