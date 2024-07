Jovens paraenses têm aulas com músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira

Os alunos do Projeto Vale Música Belém terão mais oportunidades de aprender com os músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira. De hoje, 29, a 3 de agosto, os jovens músicos paraenses vão receber os instrumentistas da OSB, uma das mais tradicionais orquestras do país, em uma residência pedagógica com o objetivo de aprimorar técnica instrumental, prática de concerto, interpretação de estilos, entre outras atividades.

Os músicos da OSB darão aulas de violino, viola, violoncelo, fagote, trompete, trompa e trombone para jovens atendidos pelo Projeto Vale Música Belém, promovendo um intercâmbio entre os músicos iniciantes e os instrumentistas profissionais de uma das maiores orquestras do Brasil. A Orquestra Sinfônica Brasileira também proporciona que grupos de estudantes do Programa Vale Música viajem ao Rio de Janeiro para participar de uma residência artística na sede da OSB, que inclui aulas e ensaios junto à orquestra.

Em março, um primeiro grupo participou da residência durante uma semana e, em dezembro, mais jovens do Projeto Vale Música Belém retornam ao Rio para realizar as atividades. Ao longo do segundo semestre de 2024, haverá ainda um programa de residência artística de longa duração, o Residência Vale Música, em que um aluno de cada polo parceiro do Programa Vale Música é selecionado para conviver, ter aulas, realizar recitais, participar dos ensaios e se apresentar junto à Orquestra Sinfônica Brasileira nos concertos da temporada.

Representando o polo paraense, a violinista Helena Medeiros, do Vale Música Belém, foi a musicista aprovada para viver esta experiência única em sua carreira. Helena já estudou com músicos da OSB em residências pedagógicas e também já esteve no Rio em residências de curta duração, mas agora irá se aprofundar nas rotinas desta grande orquestra profissional durante seis meses.

Para celebrar o desenvolvimento das ações de educação musical entre os polos do Programa Vale Música e a Orquestra Sinfônica Brasileira, haverá ainda o Concerto de Integração Vale Música 2024, que integra a OSB aos jovens talentos dos polos Vale Música Corumbá (MS), Belém (PA) e Serra (ES) no mesmo palco, em uma apresentação gratuita e ao ar livre, em setembro, no Rio de Janeiro.

As atividades são parte do Conexões Musicais - projeto de educação musical da Orquestra Sinfônica Brasileira, que conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. O Conexões Musicais, programa de responsabilidade social da instituição, foi criado em 2017 e, ao lado de outras iniciativas consagradas da OSB, como os Concertos para a Juventude e o Projeto Aquarius, tem a missão de disseminar a educação musical Brasil afora.

O Conexões Musicais já percorreu mais de 30 municípios em dez estados do país, promovendo o acesso à cultura e à informação por meio da educação musical. Este ano, a iniciativa também está ampliando as suas atividades de ensino de música orquestral em polos parceiros, além de promover ações como concertos didáticos e aulas de canto coral em escolas públicas.(Com informações do Vale Música).