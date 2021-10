Jonas Esticado lança EP 'Paredão no Talo (Deluxe)'

O cantor Jonas Esticado acaba de lançar nas plataformas digitais o novo EP "Paredão no Talo Deluxe", com cinco faixas, incluindo a inédita “Vacilão”, que tem a participação de Tierry. “Vacilão” ganhou videoclipe no canal do artista no YouTube. Outras músicas do projeto são as conhecidas “Paredão no Talo”, “Quebra Galho”, “Notificação Tentadora” e “Faísca”.

Ouça aqui.

"Vacilão" fala sobre uma mulher que está arrumada esperando um cara sem consideração, o “vacilão”. A letra é de Gabriel do Cavaco, Romim Mata, Robson Lima e Hiago Nobre.

O projeto audiovisual “Paredão no Talo” ganhou registro em junho passado, em Goiânia.

“Estou animadíssimo para apresentar minha nova música de trabalho, ‘Vacilão’, com a participação do meu parceiro Tierry!", comemora o forrozeiro.