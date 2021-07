Joelma Klaudia lança o single 'Raiz do Manguezal' com videoclipe

A cantora paraense Joelma Klaudia acaba de lançar nas plataformas digitais o novo single "Raiz do Manguezal", um samba-choro que celebra a musicalidade e a territorialidade amazônicas. A canção ganhou um videoclipe gravado em belas praias do Nordeste Paraense e que já está disponível no canal oficial da artista no Youtube.

“Raiz do Manguezal” foi composta por Eduardo Monteiro e Valério Gomes, dois geógrafos naturais dos municípios de Primavera e Ourém. A letra enaltece a paisagem dos manguezais, as praias, os caranguejos e os catadores que sobrevivem desse ecossistema. A faixa disputou a final do Festival de Ourém em 2018.

O videoclipe apresenta belas praias e mangues, tendo como locações a praia de Rei Sabá e a Vila da Telha, situados em Primavera; a praia de Marieta, em Maracanã; e a praia de Ajuruteua e a ilha de Canelas, em Bragança. A direção é da própria Joelma Klaudia em parceria com o publicitário Leo Platô.

“Foi uma delícia viajar pelo Nordeste Paraense e saber da vida das pessoas que se alimentam das reservas extrativistas e fazer esse turismo dentro do Pará”, celebra a cantora. “O Pará precisa conhecer o Pará, que é culturalmente diverso. Foi a minha primeira experiência de entrar no mangue, me sentir parte da natureza e sentir a força daquele ecossistema”, descreve.

O clipe de "Raiz do Manguezal" foi contemplado com emenda parlamentar de Edmilson Rodrigues (PSOL), da época em que ele foi deputado federal, e executada junto à Faculdade de Turismo da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Trajetória

Nascida em Altamira, no Xingu, Joelma Klaudia tem 20 anos de carreira musical. No Carnaval de 2020, quando ainda era possível celebrar a festa popular nas ruas, ela fez sucesso com a música autoral "Pretinha", que também foi hit da TV Liberal. A artista também teve presença marcante nos episódios da "Maratona Sons do Pará", da mesma emissora, e na websérie Sampleados, de Léo Platô. Joelma Klaudia já participou de vários festivais de música e coordena o Festival Canção da Transamazônica (Fecant). Atualmente, ela produz o terceiro álbum da carreira, "Nua & Crua", com patrocínio do Banco da Amazônia.