Ingressos para Tarcísio do Acordeon e Pisadinha de Luxo começam a ser vendidos neste sábado (11)

As vendas dos ingressos dos shows de Tarcísio do Acordeon e Pisadinha de Luxo começam nesta sábado (11) pela internet. Os shows abrem a temporada de grandes apresentações musicais no dia 25 de setembro, no Espaço Náutico Marine Club, a partir das 21h. Além deles, o espetáculo contará ainda com a dupla Eduardo e Gabriel e Dj Assayag. O show é uma realização Bis Entretenimento.

O ritmo piseiro, que estourou no Brasil, chega a Belém com Tarcísio do Acordeon e Pisadinha de Luxo. Com hits nas maiores rádios e plataformas digitais, Tarcísio trás em seu repertório o choro da velha sanfona junto com a pisadinha moderna do forró.

Tarcísio do Acordeon conseguiu se destacar nos últimos anos no mercado musical nordestino e emplacou um hit no Top 10 brasileiro. Além de ser um grande cantor e instrumentista, o artista também compõe. Apaixonado por letras românticas, Tarcísio conseguiu transformar histórias de amor em hits na voz de importantes artistas.

Uma das últimas músicas de trabalho - "Nega” - foi gravada por Wesley Safadão e Xandy Avião. Outras canções como “Sofrer por Morena” e “Estourou a Voz” também fizeram sucesso nos paredões nordestinos. No Spotify, o artista soma mais de 6 milhões de ouvintes mensais e a canção “Meia Noite (Você Tem Meu WhatsApp)" alcançou, no ano passado, a 9° posição entre as mais ouvidas do Brasil. No YouTube, cerca de 1,5 milhão de pessoas acompanham o trabalho do músico.

Na mesma plataforma, as canções de evidência como, “Só não divulga”- parceria de sucesso com Fernando e Sorocaba atingiu a 10 º posição; “Esquema Preferido”- com Dj Ivis a 22º posição; “Meia Noite” em 40º posição e “Esqueceu foi porra”- parceria com Eric Land a 46º posição.

Com 5 CDs lançados, o artista gravou o primeiro DVD, dividido em dois atos, o registro audiovisual foi feito no mês de maio em Fortaleza(CE). O último projeto, o CD "A Nova Cara das Vaquejadas", lançado em maio de 2020, traz grandes músicas como "Obsessão", "Vou deixar de ser vaqueiro", "Amar sem ser amado" e “Nega”.

Agende-se

Show Tarcísio do Acordeon e Pisadinha de Luxo

Participações de Eduardo e Gabriel e Dj Assayag

Data : 25 de setembro

Local: Espaço Náutico Marine Club

Abertura portões: 21h

Venda de ingressos:

Internet: Dia 11, a partir das 12h, pelo site www.ticketou.com

Vendas presenciais: a partir do dia 13, no ponto de venda do classificados do Jornal O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping.